Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí People, cựu phát thanh viên 54 tuổi Lauren Sanchez đã mở lòng về cuộc sống "bình yên" bên cạnh vị hôn phu tỷ phú Jeff Bezos (60 tuổi). "Khoảng thời gian yêu thích nhất của tôi là khi căn nhà yên tĩnh, Jeff và tôi cùng nhau lựa chọn xem chương trình gì vào buổi tối", Sanchez chia sẻ.

Sanchez hài hước thừa nhận rằng, đôi khi bà và Bezos cũng bất đồng quan điểm trong việc lựa chọn chương trình. "Phải mất một chút thời gian để đi đến thống nhất. Mọi người cũng có thể tưởng tượng được gu của chúng tôi có đôi chút khác biệt. Nhưng tôi thích khoảng thời gian xem TV cùng nhau, đó là những giây phút tuyệt vời nhất."

Sanchez cũng tiết lộ một số chương trình yêu thích mà bà và Bezos, người đang phân chia thời gian sống giữa Los Angeles và Miami, đã cùng nhau theo dõi gần đây. "Gần đây chúng tôi đã xem Baby Reindeer, Fallout cũng rất hay. Chúng tôi cũng vừa kết thúc Presumed Innocent, một bộ phim đáng kinh ngạc. À, chúng tôi cũng rất thích Severance".

Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết lịch trình hàng ngày của cô sẽ sớm thay đổi khi cô bắt đầu tour quảng bá cho cuốn sách thiếu nhi mới "The Fly Who Flew to Space" (tạm dịch: Chú ruồi bay vào không gian) ra mắt vào ngày 10/9. Sanchez chia sẻ: "Tôi rất vui khi các con được chứng kiến tôi làm điều này, chúng đã khuyến khích tôi viết cuốn sách này trong nhiều năm và cuối cùng tôi đã thực hiện được", bà mẹ ba con - Nikko Gonzalez (23 tuổi), Evan (18 tuổi) và Ella (16 tuổi) - chia sẻ về các con chung với chồng cũ Patrick Whitesell.

Trước đó, Sanchez từng nhiều lần bày tỏ niềm hạnh phúc khi được ở bên cạnh vị hôn phu tỷ phú giữa lịch trình bận rộn của cả hai. Vào tháng 9/2023, cô chia sẻ trên Instagram bức ảnh chụp cùng Bezos trong một buổi đi dạo, tay cô đặt trong túi sau của ông, còn ông thì khoác tay lên vai cô. "Không còn gì tuyệt vời hơn khi tôi được gặp anh ấy vào giờ ăn trưa giữa các cuộc họp", Sanchez viết chú thích cho bức ảnh.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với tạp chí Vogue vào tháng 11/2023, Sanchez đã có những chia sẻ cởi mở về mối quan hệ với Bezos, một trong những người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng 193,9 tỷ USD theo Forbes. "Tôi nghĩ rằng có rất nhiều cơ hội đi kèm với điều đó, và tôi rất coi trọng những cơ hội đó. Chúng tôi luôn nhìn nhau và nói: 'Chúng ta là một đội'. Vì vậy, mọi thứ đều được chia sẻ".

Mặc dù đã đính hôn trên du thuyền Koru của Bezos vào năm ngoái, nhưng Sanchez cho biết cặp đôi vẫn chưa vội vàng lên kế hoạch cho đám cưới. "Chúng tôi vẫn đang suy nghĩ về đám cưới. Nó sẽ như thế nào. Nó sẽ lớn chứ? Nó sẽ được tổ chức ở nước ngoài? Chúng tôi vẫn chưa biết".

Tuy nhiên, Sanchez không ngần ngại khẳng định rằng, một khi kết hôn, cô sẽ lấy họ của chồng. "Chắc chắn 100% rồi. Tôi rất mong chờ được trở thành bà Bezos."

Vào tháng 8/2023, cặp đôi đã tổ chức tiệc đính hôn trên du thuyền Koru với sự tham dự của nhiều khách mời nổi tiếng, bao gồm Bill Gates và bạn gái Paula Hurd. Theo People, bữa tiệc được tổ chức dọc theo bờ biển Amalfi ở Ý.

