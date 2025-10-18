Hôn nhân sao nữ Vbiz hơn chồng 60kg: Sống mỗi người một nơi, ở chung lâu nhất 1 tháng

Diễn viên Tuyền Mập là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và điện ảnh Việt. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô góp mặt trong loạt tác phẩm nổi bật như Tỷ phú chăn vịt, Hai Phượng, Kẻ ẩn danh, Độc thân tuổi 30, Hương Ga, Tháng năm rực rỡ, Đất rừng phương Nam...

Không chỉ dừng lại ở màn ảnh rộng, Tuyền Mập còn tích cực tham gia biểu diễn tại các sân khấu kịch cuối tuần, mang đến tiếng cười và cảm xúc cho khán giả. Chồng của nữ diễn viên là Hiếu Nghĩa, bằng tuổi với cô. Cặp đôi kết hôn vào năm 2015 và hiện có một cô con gái nhỏ.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Tuyền Mập chủ yếu đảm nhận các vai phụ

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Tuyền Mập còn gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi ngoại hình tròn trịa. Trong một lần chia sẻ, nữ diễn viên sinh năm 1984 tiết lộ cân nặng hiện tại lên đến 127 kg, tức nặng hơn chồng tới 60 kg.

Sau khi kết hôn, Tuyền Mập và chồng chấp nhận sống xa nhau vì tính chất công việc. Trong khi nữ diễn viên chủ yếu hoạt động nghệ thuật tại TP.HCM, thì ông xã lại có nhà cửa và sự nghiệp ổn định ở Đồng Tháp, khiến cả hai phải duy trì mối quan hệ xa cách địa lý.

Thời gian đầu hôn nhân, Tuyền Mập từng thừa nhận mình khá tự ti về ngoại hình nên thường xuyên ghen tuông. Chồng cô cũng không tránh khỏi cảm giác ghen tuông mỗi khi thấy vợ thân thiết với đồng nghiệp nam trên phim trường.

Tính đến nay, đã gần 10 năm kể từ ngày tổ chức đám cưới, nhưng Tuyền Mập tiết lộ thời gian cô và chồng thực sự sống cùng nhau lâu nhất chỉ vỏn vẹn một tháng. Chia sẻ trong một chương trình truyền hình, Tuyền Mập cho biết chồng cô hiện sinh sống và làm việc ở quê, trong khi bản thân phải ở TP.HCM để thuận tiện cho công việc diễn xuất và kinh doanh. Dù xa cách, cả hai vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ bằng cách gọi điện, nhắn tin và dành thời gian cho nhau bất cứ khi nào có thể.

Nữ diễn viên cho rằng, điều quan trọng trong hôn nhân không phải là ngoại hình hay cân nặng, mà là sự thấu hiểu và tôn trọng. Cô cũng khẳng định, bản thân không chạy theo áp lực giảm cân để vừa mắt người khác, bởi “mỗi người có một tiêu chuẩn hạnh phúc riêng”. Trong một chương trình, Hiếu Nghĩa nói suốt 13 năm sống xa nhau, chỉ gặp gỡ cuối tuần, dịp lễ Tết nên vợ anh hay ghen.

Nói về cuộc hôn với ông xã Hiếu Nghĩa, nữ diễn viên từng nặng 120kg chia sẻ: “Chồng tôi rất áp lực khi kết hôn với tôi. Mình vốn dĩ là nghệ sĩ, đôi khi có sự quan tâm quá đà từ khán giả và mọi người xung quanh, bản thân mình cũng quen với điều này. Còn anh ấy là người bình thường, không quen với việc lời ra tiếng vào. Nhưng với tình yêu dành cho vợ, anh ấy bắt đầu quen dần. Tôi cảm thấy rất vui vì có được người chồng thấu hiểu mình”.

Theo Tuyền Mập, bí quyết giữ gìn hạnh phúc của vợ chồng cô là sự tin tưởng, thấu hiểu



