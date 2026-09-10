Hôn nhân kín tiếng của 'nam thần' màn ảnh một thời và vợ nghệ sĩ múa nổi tiếng

Từng là “nam thần” màn ảnh với vai Phong trong Xin hãy tin em, tài tử Lê Vũ Long có cuộc hôn nhân kín tiếng hơn 30 năm với NSƯT Lưu Thu Lan.

Những năm 1990, Lê Vũ Long là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Nam diễn viên gây chú ý qua các bộ phim như Xin hãy tin em, Những người thợ xẻ, Mùa hè chiều thẳng đứng...

Trong đó, vai Phong trong Xin hãy tin em là vai diễn gắn với tên tuổi của nam diễn viên. Khi bộ phim lên sóng năm 1997, Lê Vũ Long được nhiều khán giả trẻ yêu thích nhờ ngoại hình sáng, gương mặt điển trai và vẻ ngoài lãng tử.

Lê Vũ Long từng gây thương nhớ với vai Phong lãng tử trong “Xin hãy tin em”.

Sau thời gian được chú ý trên màn ảnh, nam diễn viên không xuất hiện thường xuyên trên truyền hình. Anh chuyển sang hoạt động ở nhiều lĩnh vực như sân khấu, múa, nghệ thuật đương đại và sáng tác. Những năm gần đây, Lê Vũ Long tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh, sân khấu bên cạnh công việc sáng tạo nghệ thuật.

Năm 1998, Lê Vũ Long kết hôn với NSƯT Lưu Thu Lan. NSƯT Lưu Thu Lan từng theo học ballet chuyên nghiệp ở Nga trước khi trở về Việt Nam. Chị gắn bó nhiều năm với Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam.

Sau hơn 20 năm biểu diễn, nữ nghệ sĩ chuyển sang giảng dạy, biên đạo và dàn dựng. Chị tham gia nhiều dự án ballet, đồng thời đảm nhiệm vai trò đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Chia sẻ về bà xã, Lê Vũ Long cho biết anh và vợ bằng tuổi, từng học cùng khóa. Sau khi chị trở về Việt Nam, cả hai cùng cơ quan và gắn bó đến nay đã hơn 30 năm.

Nam tài tử kết hôn với biên đạo múa, NSƯT Lưu Thu Lan.

Cùng làm nghệ thuật nhưng vợ chồng Lê Vũ Long theo đuổi con đường khác nhau. Chị gắn bó với ballet cổ điển, trong khi anh dành nhiều năm cho múa đương đại. Chính sự khác biệt đó giúp cả hai tôn trọng cá tính sáng tạo và lựa chọn riêng của nhau. Họ thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc.

Nam diễn viên kể có những giai đoạn NSƯT Lưu Thu Lan dành phần lớn thời gian cho sân khấu ballet, anh chủ động lo việc gia đình để vợ có thêm thời gian tập luyện, biểu diễn.

Khi anh thành lập đoàn múa và thực hiện những dự án riêng, chị lại đứng phía sau hỗ trợ, đảm nhận nhiều phần việc hậu cần để chồng tập trung cho sáng tạo.

“Đó không phải là phân chia công việc mà là hỗ trợ. Chúng tôi hiểu ý tưởng và mong muốn của đối phương nên có thể giúp nhau tốt hơn”, Lê Vũ Long nói.

Nam diễn viên cho biết những năm trở lại đây, khi NSƯT Lưu Thu Lan chuyển sang công việc biên đạo, dàn dựng thì anh hỗ trợ vợ ở phần kỹ thuật. Anh phụ trách thiết kế ánh sáng, sân khấu cho một số dự án mà chị thực hiện.

Sau hơn ba thập kỷ, Lê Vũ Long cho rằng vợ chồng anh có sự đồng điệu, ăn ý đến mức không cần nói thành lời vẫn có thể đoán được suy nghĩ của đối phương. “Chúng tôi giờ không chỉ là vợ chồng mà giống như tri kỷ hơn”, anh nói.

Nói về bí quyết giữ gìn cuộc hôn nhân hơn 30 năm, Lê Vũ Long cho rằng vợ chồng anh cùng nhau đi qua từng giai đoạn của cuộc sống, rồi dần hiểu, thích nghi và trưởng thành cùng nhau.

“Có lẽ đó cũng là cách để duy trì cuộc hôn nhân lâu dài, nhưng tôi chưa đủ kinh nghiệm để nói đó là bí quyết. Mình cứ sống đến đâu thì trưởng thành đến đấy, đâu có biết trước”, anh chia sẻ.

Ngoài công việc, vợ chồng diễn viên Lê Vũ Long có chung sở thích du lịch. Anh cho biết vợ thường là người lên lịch trình, còn hai vợ chồng thích tự lái xe, đi vài tuần, thậm chí có chuyến kéo dài cả tháng. Với họ, những chuyến đi cũng là khoảng thời gian để tạm gác công việc, tận hưởng cuộc sống bên nhau.

Hơn 30 năm bên nhau, hai nghệ sĩ nhiều lần “đổi vai” để hỗ trợ nhau, có chung sở thích du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Nam diễn viên Lê Vũ Long và bà xã có hai người con. Con trai sinh năm 2001, theo học lĩnh vực đạo diễn điện ảnh và hiện học thạc sĩ tại Canada. Con gái sinh năm 2005, từng có nhiều năm học ballet tại Học viện Múa Việt Nam trước khi đi du học.

Nam nghệ sĩ chia sẻ hai con lớn lên trong môi trường nghệ thuật nên sớm quen với sân khấu, sách vở cũng như những người bạn, đồng nghiệp của bố mẹ. Việc các con lựa chọn những lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật vì thế diễn ra khá tự nhiên.

Dù vậy, vợ chồng anh không đặt kỳ vọng các con phải nối nghiệp hay trở thành những người nổi tiếng. Anh cho rằng điều quan trọng là mỗi người hiểu khả năng, sở thích của mình và lựa chọn con đường phù hợp.