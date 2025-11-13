Hôn nhân của người giàu: Mailisa dạy chị em cách yêu chồng "hot" cỡ này!

Người ta thường nghĩ rằng giàu có thì hạnh phúc nằm ở tiền bạc, tiệc tùng và những chuyến du lịch xa hoa. Nhưng với doanh nhân Mailisa và ông xã Hoàng Kim Khánh, công chúng chú ý không chỉ vì sự sung túc mà còn vì cách họ thể hiện hôn nhân bằng vật chất lẫn những lời có cánh dành cho nhau.

Món quà đắt tiền và “tình yêu kiểu biểu diễn”

Mailisa và Hoàng Kim Khánh là người đứng đầu hệ thống thẩm mỹ viện mang tên “Mailisa”. Theo nhiều nguồn, thương hiệu này được thành lập từ giai đoạn đầu những năm 1998, phát triển từ cơ sở nhỏ tại TP.HCM và dần mở rộng thành mạng lưới chi nhánh khắp các tỉnh thành.

Khối tài sản của vợ chồng Mailisa cũng rất "khủng": một biệt phủ rộng hơn 4.000 m2, một bộ sưu tập siêu xe với giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trong một lần kỷ niệm sinh nhật của ông xã vào tháng 9 vừa rồi, Mailisa và gia đình tổ chức tiệc tại một nơi nghỉ dưỡng quốc tế Maldives. Trên trang cá nhân, chị viết:

“Maldives có đẹp đến mấy cũng chẳng bằng có anh ở bên. Người ta hay nói hôn nhân sẽ nhạt dần theo năm tháng, nhưng em tin, nếu vợ chồng biết trân trọng và nâng niu nhau, tình yêu sẽ ngày càng ngọt ngào, đằm thắm hơn. Đến khi tóc bạc, mắt mờ, mình vẫn còn nhìn nhau và mỉm cười như thuở ban đầu”.

Đáng chú ý, bà tặng ông xã một cây bút bạc nguyên khối trị giá gần 400 triệu đồng, gọi đó là “biểu tượng cho tình yêu và sự trân trọng”. Hành động này thể hiện cách Mailisa và ông xã sử dụng vật chất để minh chứng tình cảm - một lựa chọn phổ biến trong giới doanh nhân có điều kiện.

Chồng Mailisa cũng chiều vợ không kém. Năm 2020, anh đích thân trang trí chiếc siêu xe McLaren Senna của vợ, dán decal “Chúc mừng sinh nhật Mailisa” và “I LOVE Mailisa” khiến MXH xôn xao. Hoàng Kim Khánh còn chơi lớn trong lễ kỷ niệm ngày cưới tặng vợ chiếc váy “giá 50 tỷ” với hơn 1.000 viên kim cương, được báo giới nhắc như món quà đỉnh cao trong cách thể hiện tình yêu.

Có thể nói, với nền tảng dư dả về tài chính, việc tặng quà đắt đỏ chẳng còn là bất ngờ nữa, nhưng những màn thể hiện kiểu này khiến người ta hơi nổi da gà vì độ sến súa.

Mailisa và những triết lý hôn nhân

Không chỉ xuất hiện trong các bức ảnh sang trọng, Mailisa còn nổi bật với các phát biểu dành cho phụ nữ về cách sống và hôn nhân:

“Phụ nữ ai cũng có điểm tốt và chưa tốt… cái nào tốt thì phát huy, cái nào chưa tốt thì nên điều chỉnh”.

“Chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa ra không có… đừng phụ thuộc cảm xúc chồng hay con cái. Bản thân một người phụ nữ phải làm chủ được cảm xúc của chính mình”.

“Nhiều chị em rất yêu thương chồng nhưng lại thương không đúng cách… Bí quyết là đơn giản hóa, tối ưu hết mọi thứ và đừng nên cầu kỳ, hoa mỹ”.

Những câu nói này thường được trích dẫn trên mạng xã hội, nhiều người vô cùng ngưỡng mộ nữ doanh nhân. Tuy nhiên, cũng có người nhận xét rằng khi kết hợp với hình ảnh giàu có và quà đắt tiền, chúng tạo ra cảm giác “giảng đạo lý từ vị thế đã vượt xa đa số”.

Mailisa và Hoàng Kim Khánh hiện là một trong những cặp đôi doanh nhân nổi bật nhất hiện nay: giàu có, quyền lực và biết cách tô vẽ hình ảnh “gia đình kiểu mẫu”. Nhưng đồng thời, cách họ thể hiện tình yêu bằng siêu xe, biệt phủ, quà bạc trăm triệu và lời nói lãng mạn càng khiến người khác đặt câu hỏi: Liệu đó là “tình yêu thật” hay là “tình yêu được vẽ” cho công chúng?

Dù chọn cách nào, rõ ràng họ đang xây dựng một hình mẫu hôn nhân mà rất nhiều người nhìn vào và suy ngẫm theo cách riêng của mình. Còn bạn nghĩ sao?