Từ mẫu thử điện áp thấp năm 2012 đến chiếc xe đua điện lọt top 10 tại Nhật Bản, hành trình của sinh viên Đại học Gadjah Mada cùng hãng bán dẫn ADI cho thấy giá trị của sự hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp.

Từ mẫu xe làm trong trường đến vạch đích ở Nhật Bản

Đối với các sinh viên thuộc Arjuna EV Team của Trường Đại học Gadjah Mada (UGM), Indonesia, việc chế tạo một chiếc xe đua điện là trải nghiệm học tập vượt ra ngoài phạm vi giảng đường. Mỗi thế hệ sinh viên đều kế thừa những thành quả nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm từ các thế hệ đi trước, với mong muốn đưa công nghệ do chính sinh viên phát triển tiến xa hơn.

Hành trình của Arjuna EV Team bắt đầu vào năm 2012 từ một dự án nghiên cứu tại UGM, ban đầu quy tụ các sinh viên ngành cơ khí và kỹ thuật điện cùng phát triển xe điện hạng nhẹ.﻿ Từ mẫu thử dành cho một cuộc thi trong nước, dự án dần trở thành đội đua do sinh viên tự điều hành. Bên cạnh thiết kế và chế tạo xe, các thành viên còn phải tìm tài trợ và xoay xở với nguồn lực có hạn.

Năm 2017, Arjuna lần đầu dự Formula SAE tại Nhật Bản. Một trong những phần việc được mang ra đường đua bắt đầu từ đề tài nghiên cứu của sinh viên: hệ thống quản lý pin. Ban đầu được thiết kế cho bộ pin điện áp thấp, hệ thống này được điều chỉnh để dùng với bộ pin 96 V. Các khóa sau tiếp tục phát triển thiết kế, đưa vào sử dụng hệ thống pin 150 V năm 2022 và bắt đầu chuyển sang hệ truyền động 400 V vào năm 2023.

Đến năm 2025, theo UGM, Arjuna trở thành đội đầu tiên của Indonesia hoàn thành toàn bộ các phần thi vận hành trong hạng mục xe điện tại Formula SAE Japan, gồm cả bài thi sức bền. Một năm sau, với chiếc Surasakti AF-06, đội vươn từ hạng 12 lên hạng 10 và có thứ hạng cao nhất trong số các đội xe điện Đông Nam Á tại cuộc thi. Trong suốt hành trình đó, Analog Devices (ADI) đã hỗ trợ đội thông qua việc cung cấp công nghệ quản lý pin cùng các tài liệu kỹ thuật, giúp sinh viên từng bước giải quyết những thách thức kỹ thuật ngày càng phức tạp.

“Khi mới gia nhập Arjuna EV Team, tôi có rất ít kiến thức về hệ thống xe điện. Là sinh viên, chúng tôi cũng có nguồn lực hạn chế để phát triển một hệ thống xe điện hoàn chỉnh. Vì vậy, việc tiếp cận các tài liệu kỹ thuật và nhận được sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp trong ngành đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình học tập của chúng tôi”, Ghamdan Ghazi Hasyidan Afifi Antikno, Trưởng bộ phận Điện, chia sẻ.﻿

Bài học kết nối giữa trường đại học và doanh nghiệp trong việc đào tạo kỹ sư

Hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của ADI dành cho Arjuna EV Team bắt nguồn từ việc đội đã sử dụng công nghệ ADI trong các thiết kế hệ thống quản lý pin. Khi các yêu cầu kỹ thuật ngày càng phức tạp, ADI mở rộng phạm vi hỗ trợ, cung cấp thêm tài liệu kỹ thuật, tài liệu tham khảo và tạo cơ hội để đội trao đổi với các kỹ sư về những vấn đề cần cân nhắc khi thiết kế hệ thống tổng thể.

Từ việc các sinh viên tự tìm hiểu và ứng dụng công nghệ trong ngành, việc tiếp cận hỗ trợ từ ADI dần được mở rộng thông qua các hoạt động trao đổi và hỗ trợ kỹ thuật, tạo cơ hội để Arjuna EV Team trực tiếp tiếp cận chuyên môn kỹ thuật của ADI trong quá trình giải quyết những thách thức kỹ thuật ngày càng phức tạp.



Khi những thách thức kỹ thuật của Arjuna EV Team ngày càng phức tạp, sự hỗ trợ của ADI cũng được mở rộng, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các linh kiện quản lý pin mà còn bao gồm thiết kế tham chiếu, tài liệu kỹ thuật và chuyên môn kỹ thuật về hệ thống pin tổng thể. Thông qua sự hỗ trợ của ADI, sinh viên có cơ hội tiếp cận các công nghệ đạt tiêu chuẩn công nghiệp và những góc nhìn thực tiễn về kỹ thuật, giúp hiểu rõ cách các linh kiện riêng lẻ phối hợp hoạt động trong một hệ thống pin hoàn chỉnh.

Trong quá trình phát triển hệ thống pin 600 V thế hệ mới, đội có cơ hội trao đổi trực tiếp với các kỹ sư ADI để thảo luận về những thách thức trong thiết kế và xem xét các yếu tố kỹ thuật liên quan, đồng thời vẫn giữ vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển.

Kinh nghiệm của Arjuna EV Team cho thấy các chương trình của trường đại học có sự hỗ trợ từ doanh nghiệp có thể mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận những thách thức kỹ thuật thực tế. Khi các thế hệ sinh viên tiếp tục phát triển công nghệ của đội và chia sẻ kiến thức, chương trình có thể giúp nhiều sinh viên xây dựng kỹ năng và sự tự tin cần thiết cho sự nghiệp kỹ thuật trong tương lai.

Từ chiếc xe đua ở Indonesia, câu hỏi đặt ra với các trường kỹ thuật ở Việt Nam là sinh viên có thể làm gì tiếp sau khi hoàn thành một đồ án. Theo Quyết định 1017/QĐ-TTg, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn. Ông George Chia, Giám đốc Kinh doanh khu vực ASEAN của ADI, cho rằng việc tiếp cận công nghệ và chuyên môn của doanh nghiệp có thể giúp sinh viên rèn kỹ năng từ thiết kế hệ thống đến bảo đảm an toàn và độ tin cậy.

Bài học từ hành trình của Arjuna EV Team không chỉ dừng lại ở Indonesia. Tại Việt Nam, kỹ năng kỹ thuật thực hành cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho sinh viên bước vào ngành công nghiệp bán dẫn, bên cạnh nền tảng học thuật vững chắc. Dù hoạt động ở một thị trường khác, kinh nghiệm của Arjuna EV Team cho thấy việc tiếp cận công nghệ được sử dụng trong ngành, chuyên môn kỹ thuật và các thách thức kỹ thuật thực tế có thể bổ trợ hiệu quả cho việc học tập trên giảng đường.﻿

“Việc đào tạo kỹ thuật trở nên ý nghĩa hơn khi sinh viên có cơ hội áp dụng những kiến thức đã học vào việc giải quyết các thách thức thực tế. Arjuna EV Team là một ví dụ cho thấy việc tiếp cận công nghệ và chuyên môn kỹ thuật trong ngành có thể giúp sinh viên phát triển kỹ năng thực hành, từ thiết kế hệ thống đến đảm bảo an toàn và độ tin cậy. Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn và kỹ thuật, việc tiếp cận chuyên môn trong ngành có thể giúp chuẩn bị cho thế hệ kỹ sư tương lai”, ông George chia sẻ thêm.﻿