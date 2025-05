Hỗn loạn bên trong chiếc máy bay cùng lúc gặp nhiễu động, trúng mưa đá, tông phải chim

Sự cố xảy ra khi chiếc Airbus A321 đang trên hành trình từ sân bay quốc tế Indira Gandhi (Delhi) đến Srinagar thì bất ngờ gặp phải một trận mưa đá lớn hôm 21-5 (giờ Ấn Độ).

Thời tiết xấu khiến máy bay rung lắc dữ dội, ngay sau đó một đàn chim lao vào phần đầu của máy bay gây ra lỗ thủng lớn trên mũi, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của những người có mặt trong khoang – theo Metro.co.uk

Trong khi đó, kênh NDTV cho hay chuyến bay 6E2142 của hãng IndiGo bất ngờ gặp phải cơn mưa đá kèm theo gió lớn giữa không trung. Nhiễu động mạnh khiến hư hại phần mũi chiếc Airbus A321.

Chiếc Airbus A321 của hãng IndiGo gặp sự cố nhiễu động khi đang chở 227 hành khách hôm 21-5. Ảnh: SWNS

Mạng xã hội hiện đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn bên trong chuyến bay 6E2142 khi gặp nhiễu động, nhiều hành khách trong đó có cả trẻ em hoảng loạn la hét và khóc lóc.

Phi công đã nhanh chóng báo cáo "tình huống khẩn cấp" tới kiểm soát không lưu tại sân bay Srinagar.

May mắn, sau khi trải qua rung lắc mạnh và sấm chớp liên hồi, chuyến bay chở 227 hành khách đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Srinagar vào lúc 18 giờ 30 phút.

An toàn rời khỏi máy bay, hành khách Owais Maqbool mô tả đã có "phép mầu" giúp hơn 200 người trên chuyến bay 6E2142 "từ cõi chết trở về".

"Tôi ở trên chuyến bay từ Delhi trở về nhà ở Srinagar… đúng là trải nghiệm cận kề cái chết… phần mũi máy bay bị hư hỏng. Hành khách trong khoang la hét hoảng loạn. Ai cũng sợ hãi" – hành khách Owais Maqbool viết trên X.

Hãng hàng không IndiGo xác nhận phi hành đoàn trên chuyến bay 6E2142 đã xử lý đúng quy trình và toàn bộ hành khách đều an toàn. Họ đang nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi xử lý tình huống khéo léo và tránh được thảm kịch.

"Chuyến bay 6E2142 gặp phải mưa đá bất ngờ trên hành trình. Phi hành đoàn đã tuân thủ đúng quy trình xử lý và máy bay hạ cánh an toàn tại Srinagar. Đội ngũ mặt đất đã hỗ trợ hành khách, ưu tiên sự an toàn cho họ. Chiếc máy bay sẽ được kiểm tra và bảo trì trước khi có thể hoạt động trở lại" – đại diện hãng IndiGo cho biết nhưng không nêu rõ mức độ thiệt hại của máy bay.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho hay vào chiều tối cùng ngày khu vực Delhi hứng chịu một trận mưa lớn kèm gió giật tới 79 km/h khiến nhiều cây xanh bị đổ, ngập úng và ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Trước đó chỉ vài giờ, thủ đô Delhi vừa trải qua một ngày nắng nóng gay gắt với chỉ số nhiệt độ "cảm nhận" lên tới 50,2 độ C do kết hợp giữa nắng gắt và độ ẩm cao. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chạm mốc 40,7 độ C, hơn mức trung bình 0,5 độ.

Thời tiết cực đoan cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không tại sân bay Delhi, nhiều hành khách đi tuyến metro Yellow Line bị mắc kẹt hàng giờ. Một số khu vực ở Noida ghi nhận cửa kính vỡ và bảng hiệu bị gió quật đổ.