Hôn lễ của thiếu gia - “thiên thần” tưởng hào nhoáng nhưng lại không được nhà chồng hào môn coi trọng

Đám cưới thượng lưu hot hit nhất hiện nay hóa ra chẳng hề "ngôn tình" như netizen tưởng tượng.

Sau 7 năm đăng ký kết hôn và sinh cho thiếu gia nhà “trùm sòng bạc” được hai người con, đủ nếp, đủ tẻ, cuối cùng, siêu mẫu Victoria’s Secret Hề Mộng Dao đã được mặc váy cô dâu, tổ chức hôn lễ rình rang. Bên cạnh những lời chúc phúc chân thành, đám cưới thượng lưu này còn được netizen thích “ăn dưa hóng thị” thảo luận rôm rả. Nhiều người đặt câu hỏi: “Thiên thần nội y” từng bị mẹ chồng ghét bỏ liệu đã thực sự lội ngược dòng hay chưa?

Đến giờ, Hề Mộng Dao mới được mặc váy cưới (Ảnh: Sina).

Trang 163 cho rằng, hôn lễ của cặp đôi Hà Du Quân - Hề Mộng Dao tưởng như hào nhoáng với lâu đài cổ, váy cưới Haute Couture và trang sức kim cương đắt đỏ nhưng thực chất chằng hề “ngôn tình” như công chúng tưởng tượng. Bởi lẽ, hôn lễ chỉ tổ chức vỏn vẹn trong 1 ngày, không thấy phân đoạn trao sính lễ hay tổ chức nghi thức ở nhà chính của gia tộc họ Hà như truyền thống của giới hào môn. Đồng thời, cũng không thấy những nhân vật “tai to mặt lớn” trong gia tộc “trùm sòng bạc” xuất hiện.

Hơn nữa, có nguồn tin cho biết, hôn lễ này được tung hô là có chi phí lên đến 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng) nhưng sự thực là từ trang phục, trang sức đến địa điểm tổ chức của cặp đôi đều bị nghi ngờ có yếu tố tài trợ thương mại. Vợ chồng Hề Mộng Dao - Hà Du Quân có lẽ không bỏ 1 đồng nào cho việc sắm sửa váy cưới, trang sức cưới. Và chi phí tổ chức đám cưới lên đến 1.000 tỷ đồng của cặp đôi đang bị nghi vấn là sự khuếch trương quá đà để đánh bóng tên tuổi.

Theo 163, cuộc hôn nhân của nàng “thiên thần nội y” thực chất không được nhà chồng giới siêu giàu coi trọng, không bì được với những hôn lễ trước đó của con cái trùm sòng bạc.

Hôn lễ 1.000 tỷ bị cho là có yếu tố "phông bạt" và không được nhà chồng hào môn coi trọng (Ảnh: 163).

Nhớ năm xưa, Hà Siêu Doanh - con gái cả của bà tư Lương An Kỳ, đồng thời là chị gái cùng cha cùng mẹ của Hà Du Quân đã khiến cả xứ Cảng phải chấn động với hôn lễ xa hoa đến nghẹt thở. Được biết, bà tư đã đích thân lo liệu cho ngày trọng đại của con, từ lễ hỏi, tiệc rượu đến khách mời, chỗ nào cũng sực nức “mùi tiền”, đúng chuẩn quy cách của gia tộc hào môn hàng đầu.

Trong lễ dạm ngõ, công chúng được phen xốn mắt với sính lễ toàn vàng bạc châu báu, xa hoa hết nấc. Thế nhưng của hồi môn mà gia tộc họ Hà chuẩn bị cho Hà Siêu Doanh còn khủng hơn rất nhiều, trị giá lên tới 14 tỷ HKD (47.061 tỷ đồng). Trong đó, ông trùm Hà Hồng Sân tặng cho ái nữ căn biệt thự có giá lên tới 500 triệu HKD (1.681 tỷ đồng) và trang sức đắt đỏ, trị giá 100 triệu HKD (336 tỷ đồng). Còn bà tư thì mạnh tay tặng con 1 siêu biệt thự giá 800 triệu HKD (2.689 tỷ đồng) và 2 bất động sản khác có giá 100 triệu HKD (336 tỷ đồng) mỗi căn.

Ngày ấy, Hà Siêu Doanh mặc trang phục cô dâu truyền thống, vòng vàng đeo đầy người, bà tư cũng ăn diện sang chảnh hết nấc, đeo vòng cổ phỉ thúy đắt đỏ và nhẫn kim cương to bằng trứng bồ cầu, có cả ekip trang điểm riêng để đảm bảo hình tượng khi xuất hiện.

Cận cảnh hôn lễ siêu xa hoa mà bà tư tự tay lo liệu cho con gái lớn (Ảnh: 163).

Hay như gần nhất là hôn lễ của Hà Siêu Liên - ái nữ của “trùm sòng bạc” và bà ba Trần Uyển Trân và nam diễn viên Đậu Kiêu. Ngày vui của họ được tổ chức theo hướng lãng mạn tại đảo Bali, do nhà trai tự tay lo liệu.

Thế nhưng, nghi lễ đính hôn của Hà Siêu Liên cũng được tổ chức vô cùng chỉn chu. Bà ba Trần Uyển Trân - người vốn theo phong cách giản dị cũng được phen ăn diện, thể hiện phong thái phu nhân giới siêu giàu, khiến dân tình phải xuýt xoa không thôi.

Hôn lễ của Hà Siêu Liên không xa hoa như Hà Siêu Doanh nhưng cũng được đánh giá là vô cùng chỉn chu (Ảnh: 163).

Thế nhưng giờ đây, trong hôn lễ của quý tử và nàng dâu showbiz, bà tư Lương An Kỳ lại giản dị đến lạ, khiến dân tình không khỏi bàn ra tán vào. Nhiều người cho rằng bà tư vẫn chưa hài lòng với nàng dâu showbiz nên mới tỏ thái độ ra mặt.

Nhớ trước đây, sau khi sinh quý tử, cháu đích tôn cho nhà họ Hà, Hề Mộng Dao vẫn phải sống tạm trong khách sạn chứ mãi không được vào ở trong biệt thự của gia tộc “trùm sòng bạc”. Ngoài ra còn nhiều nguồn tin khác cho biết cuộc sống làm dâu hào môn của Hề Mộng Dao 7 năm qua chẳng hề như mơ.

Bà tư ăn mặc giản dị trong hôn lễ của Hà Du Quân - Hề Mộng Dao, nghi tỏ thái độ "bằng mặt không bằng lòng" với nàng dâu showbiz (Ảnh: 163).

Tuy nhiên, cũng có người bênh vực rằng bà tư Lương An Kỳ chỉ đang thể hiện vai trò khác nhau. Khi con gái đi lấy chồng, bà muốn phô trương một chút để “chống lưng” cho ái nữ, khiến Hà Siêu Doanh được nhà chồng coi trọng hơn. Còn giờ đây, ở vai mẹ chồng, bà tư chấp nhận thu mình lại, tránh chiếm spotlight của cặp vợ chồng son.

Hơn nữa, bà tư Lương An Kỳ đã cho Hề Mộng Dao mượn chiếc vòng cổ ngọc trai đắt đỏ, lấy ra từ bộ sưu tập cá nhân của bà để sử dụng trong bữa tiệc sau hôn lễ. Có nguồn tin cho rằng đây là món quà mà “trùm sòng bạc” Hà Hồng Sân tặng cho bà tư và được bà nâng niu trân trọng suốt nhiều thập kỷ, giờ mới lần đầu được xuất hiện trước công chúng. Vậy nên có lẽ, cuộc sống trong cánh cửa hào môn của “thiên thần nội y” Hề Mộng Dao có lẽ chẳng hề khổ sở như nhiều người suy đoán.

Hề Mộng Dao được mẹ chồng cho mượn chiếc vòng ngọc trai vừa đắt đỏ lại có ý nghĩa đặc biệt (Ảnh: 163).

Nguồn: 163