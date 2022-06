‘Hòn đảo tử thần’ nơi hàng vạn con rắn độc ngự trị

Đến mức chính quyền phải đặt lệnh cấm không cho bất kỳ ai đặt chân lên đảo, dù là dân địa phương hay khách du lịch. Điều khiến hòn đảo trở nên đặc biệt nguy hiểm bởi vì Queimada Grande là nơi duy nhất có sự xuất hiện của rắn rắn hổ lục đầu vàng (golden lancehead viper), một trong những loài rắn độc nhất thế giới, dễ gây chết người nhất thế giới Ước tính có khoảng 2.000 đến 4.000 con rắn rắn hổ lục đầu vàng trên đảo. Nọc độc của một con rắn này mạnh hơn gấp 5 lần so với nọc độc rắn ở trong đất liền, có thể gây chết người chỉ trong một giờ sau khi bị cắn nếu không kịp thời sơ cứu và di chuyển tới cơ sở y tế gần nhất. Tuy nhiên, nguy hiểm thực sự là người bị nạn không dễ tới được nơi an toàn để cấp cứu khi hòn đảo đáng sợ này cách bờ biển Brazil lên tới 90km. Điều đó còn chưa tính tới thời gian di chuyển từ bờ biển tới bệnh viện gần nhất. Theo tờ Thetravel, Đảo Rắn không có người ở. Gia đình người canh giữ ngọn hải đăng trên đảo là những người cuối cùng xuất hiện trên đảo là từ năm 1920. Người ta cho rằng rắn đã lẻn vào nhà qua các cửa sổ và giết hại cả gia đình xấu số. Truyền thuyết kể lại rằng, ban đầu rắn xuất hiện ở đây là do những tên cướp biển. Vì mục đích bảo vệ an toàn cho những kho báu chôn giấu trên đảo, nên những tên cướp biển xưa kia đã thả nhiều con rắn độc ở đây. Tuy nhiên, điều này vẫn còn là một nghi vấn lớn vì khi chủ nhân của kho báu trên quay trở lại, họ cũng phải đối mặt với "cơn ác mộng" mang tên rắn độc. Theo các chuyên gia cho rằng việc hiện diện của loài rắn hổ lục đầu vàng kịch độc là kết quả của mực nước biển dâng cao. Khoảng 10.000 năm trước, Đảo Rắn từng là một phần đất liền của Brazil nhưng khi nước biển dâng cao, nó đã tách ra và biến thành hòn đảo như ngày nay. Vì mức độ nguy hiểm, Chính phủ Brazil đã cấm con người đặt chân lên hòn đảo này. Chính phủ kiểm soát chặt chẽ các chuyến viếng thăm Ilha da Queimada Grande. Hiện nay, chỉ có lực lượng Hải quân ở quốc gia này cùng những chuyên gia nghiên cứu hoặc nhà quay phim mới được phép tới đây nhằm mục đích để bảo trì cho ngọn hải đăng, cũng như tìm hiểu về hệ sinh thái "nguyên sơ" vô cùng độc đáo trên hòn đảo nguy hiểm này.