“Hòn đảo thiên đường” được nhắc tên nhiều nhất Việt Nam: Vì sao ai cũng muốn đến ít nhất một lần?

Du lịch Việt Nam vài năm trở lại đây đã thay đổi rõ rệt. Người ta không còn chỉ tìm những nơi đông vui, náo nhiệt hay những điểm check-in quen mặt trên mạng xã hội. Thay vào đó là nhu cầu được nghỉ ngơi đúng nghĩa, được hít thở không khí trong lành, được sống chậm lại giữa thiên nhiên.

Chính trong dòng chảy đó, một hòn đảo ở Việt Nam vẫn luôn giữ được vị trí rất riêng. Không cần quá nhiều lời quảng bá, nơi này xuất hiện đều đặn trong các bảng xếp hạng quốc tế, được giới du lịch nhắc đến bằng những mỹ từ như "thiên đường nhiệt đới", "viên ngọc còn ngủ yên", hay đơn giản hơn: điểm đến mà ai cũng muốn ghé một lần trong đời. Đó chính là Côn Đảo.

Hòn đảo đẹp theo cách rất "đắt giá": nguyên sơ và yên tĩnh, thời tiết dễ chịu quanh năm

Không phải ngẫu nhiên mà Côn Đảo nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng du lịch uy tín quốc tế. Hòn đảo này từng được Travel + Leisure bình chọn vào danh sách những đảo đẹp nhất châu Á - một sự ghi nhận dành cho vẻ đẹp thiên nhiên gần như còn nguyên vẹn.

Màu xanh trải dài bất tận của biển và núi rừng khiến nhiều người mê mẩn (Ảnh: @lenanguyen188)

Côn Đảo không gây ấn tượng bằng sự ồn ào. Thứ níu chân du khách là màu xanh trải dài bất tận của biển, của rừng, của bầu trời. Là những bãi cát mịn ít dấu chân người, là mặt nước trong veo có thể nhìn thấy đáy, là những con đường ven biển nơi chỉ cần chạy xe chậm lại cũng đủ thấy lòng nhẹ đi rất nhiều.

Thời tiết ở Côn Đảo cũng là một điểm cộng lớn. Khí hậu ôn hòa quanh năm, nắng không quá gắt, gió biển dịu mát. Trong đó, khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10 được xem là đẹp nhất, khi biển êm, trời trong, rất phù hợp cho các chuyến du lịch ngắn ngày, nghỉ dưỡng cuối tuần hay những kỳ nghỉ cần "đi trốn" khỏi phố thị nhưng không quá dài.

Mỗi góc Côn Đảo đều có thể trở thành điểm check-in độc lạ (Ảnh: @huy.linh)

Chính sự dễ chịu ấy khiến Côn Đảo trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều đối tượng du khách - từ người trẻ muốn tìm trải nghiệm mới, các cặp đôi cần không gian riêng tư, cho đến những ai đơn giản là muốn dành vài ngày sống chậm, không lịch trình dày đặc.

Côn Đảo là sự lựa chọn lý tưởng cho nhiều bạn trẻ muốn "chữa lành" (Ảnh: @linggbun)

Không chỉ là nghỉ dưỡng: Hành trình của trải nghiệm và chiều sâu văn hóa

Dù mang vẻ đẹp tĩnh lặng, Côn Đảo không hề nhàm chán. Ngược lại, nơi đây sở hữu hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, đủ để mỗi chuyến đi đều có những dấu ấn riêng.

Về nghỉ dưỡng, Côn Đảo có nhiều khu resort và khách sạn chất lượng cao, thiết kế hài hòa với thiên nhiên, hướng biển hoặc nép mình bên rừng. Thức dậy trong tiếng sóng, ngắm bình minh lên từ biển hay chỉ đơn giản là ngồi ban công nhìn gió thổi qua hàng dừa cũng đã là một kiểu tận hưởng rất "đắt giá".

Ảnh: @laphanblog

Nhiều resort chất lượng cao tại Côn Đảo có view nhìn thẳng biển (Ảnh: @lh.dieu)

Với những ai yêu thiên nhiên và vận động, các hoạt động như lặn ngắm san hô tại Hòn Bảy Cạnh, chèo thuyền kayak, trekking xuyên rừng tại Vườn quốc gia Côn Đảo mang lại cảm giác vừa khám phá vừa chữa lành. Biển ở đây vẫn giữ được hệ sinh thái phong phú, san hô nhiều màu sắc, đủ để khiến những ai lần đầu lặn biển phải trầm trồ.

Ảnh: @laphanblog

Bên cạnh đó, Côn Đảo còn là điểm đến giàu giá trị lịch sử và văn hóa. Những địa danh như Nhà tù Côn Đảo, Nghĩa trang Hàng Dương, Bảo tàng Côn Đảo không chỉ là nơi tham quan, mà còn là không gian để lắng lại, để hiểu hơn về quá khứ và những câu chuyện đã làm nên chiều sâu cho hòn đảo này.

Tới Côn Đảo, du khách như được sống chậm lại(Ảnh: @lucine16.04)

Buổi tối ở Côn Đảo, nhịp sống chậm lại theo một cách rất riêng. Đi dạo chợ đêm, thưởng thức hải sản tươi, trò chuyện với người dân địa phương hay tham gia các tour câu cá - những trải nghiệm giản dị nhưng đủ để chuyến đi trở nên trọn vẹn.

Dễ đi hơn bao giờ hết, mở ra cơ hội cho những kỳ nghỉ ngắn ngày

Một trong những lý do khiến Côn Đảo ngày càng được lựa chọn cho các kỳ nghỉ ngắn ngày chính là việc di chuyển đã thuận tiện hơn rất nhiều so với trước. Nếu như từng có thời điểm hành trình ra đảo khiến không ít du khách e ngại vì phải nối chuyến hoặc mất nhiều thời gian, thì nay mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn đáng kể nhờ các đường bay thẳng mỗi ngày.

Hiện tại, Vietjet đã mở lại các chuyến bay thẳng khứ hồi từ TP.HCM và Hà Nội đi Côn Đảo, với tần suất mỗi ngày một chuyến. Việc bay thẳng giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, không cần quá nhiều khâu trung chuyển, phù hợp cho cả những chuyến du lịch nghỉ dưỡng lẫn hành trình công tác kết hợp nghỉ ngơi.

Đặc biệt, từ ngày 15/12/2025, tần suất các chuyến bay đi Côn Đảo sẽ tiếp tục được tăng lên 2 chuyến khứ hồi mỗi ngày, mang đến thêm nhiều lựa chọn về giờ bay và kế hoạch di chuyển linh hoạt hơn cho du khách. Điều này không chỉ giúp Côn Đảo trở nên "gần" hơn về mặt địa lý, mà còn mở ra cơ hội để nhiều người dễ dàng sắp xếp những chuyến đi ngắn, đi cuối tuần hay nghỉ lễ mà không cần quá nhiều thời gian chuẩn bị.

Khi khoảng cách được thu hẹp nhờ những chặng bay thẳng tiện lợi, Côn Đảo dần trở thành điểm đến vừa vặn cho những ai muốn rời xa phố thị vài ngày để hít thở không khí biển, sống chậm lại và tái tạo năng lượng - đặc biệt là vào thời điểm cuối năm, khi nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được ưu tiên.

Với bãi biển đẹp, không khí trong lành, nhịp sống chậm và hệ sinh thái trải nghiệm phong phú, Côn Đảo ngày càng được nhắc đến như điểm đến tiêu biểu cho xu hướng wellness tourism - nơi người ta tìm đến để nghỉ ngơi thực sự, tái tạo năng lượng và trở về với tinh thần nhẹ nhõm hơn.

Có lẽ cũng vì thế mà giữa rất nhiều điểm đến hấp dẫn, Côn Đảo vẫn luôn được gọi bằng cái tên đầy ưu ái: "hòn đảo thiên đường" - nơi ai cũng muốn đi một lần trong đời.