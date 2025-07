Khi nói đến du lịch biển tại Việt Nam, đa phần mọi người sẽ nghĩ tới những bãi biển nằm sát đất liền hoặc những hòn đảo tuyệt đẹp nhưng phải di chuyển bằng tàu, thuyền hay ca nô mới đến được. Tuy nhiên, ngay tại miền Bắc, vẫn có một hòn đảo độc đáo có thể đi hoàn toàn bằng đường bộ, chỉ cách Hà Nội khoảng 3 giờ lái xe - đó chính là đảo Cát Hải, thuộc đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng.

Hòn đảo đi bằng đường bộ nhờ cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Trước đây, muốn đến Cát Hải, du khách phải di chuyển bằng phà Đình Vũ, mất khoảng 1 tiếng. Nhưng từ năm 2017, nhờ sự xuất hiện của cầu Tân Vũ - Lạch Huyện với chiều dài 5,44 km - cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và thuộc hàng dài nhất Đông Nam Á - hành trình đến đảo Cát Hải trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Giờ đây, chỉ cần lái xe qua cầu, du khách đã có thể đặt chân tới đảo mà không cần đi bất kỳ phương tiện đường thuỷ nào.

Cát Hải nằm cách trung tâm TP. Hải Phòng khoảng 20km. Du khách chỉ cần đi theo QL5, qua đường Đình Vũ và Mạc Thái Tổ, sau đó chạy thẳng qua cầu Tân Vũ - Lạch Huyện. Qua cầu, sẽ có biển chỉ dẫn rẽ phải để tới đảo. Còn từ Hà Nội, du khách chỉ cần lái xe khoảng 3 giờ đồng hồ là có thể tới nơi.

Dù không quá nổi tiếng như "người hàng xóm" Cát Bà, nhưng đảo Cát Hải vẫn sở hữu khung cảnh thiên nhiên trong lành, biển xanh mênh mông, đầy bình yên, lý tưởng cho chuyến "trốn phố" ngắn ngày.

Đảo Cát Hải được xem như "hàng xóm" của Cát Bà (Ảnh minh hoạ, nguồn: Vietjet)

Cây cầu dẫn thẳng đến đảo Cát Hải (Ảnh: PLO)

Check-in "con đường bộ trên biển" độc lạ

Điểm đến được check-in nhiều nhất trên đảo Cát Hải chính là tuyến đê chắn sóng dài hơn 10km, với khoảng 2,5km là đê đá chắn sóng và phần còn lại là đê chắn cát. Nhìn từ xa, tuyến đê như một "con đường bộ nổi giữa biển" - thẳng tắp, độc đáo và đầy ấn tượng.

Với chiều ngang khoảng 2,5m, cấu tạo từ những khối đá lớn xếp lớp, tuyến đê trở thành phông nền lý tưởng cho các bức ảnh "sống ảo". Đặc biệt, vào buổi chiều khi thủy triều rút và hoàng hôn buông xuống, khung cảnh nơi đây trở nên nên thơ đến ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, do đây là công trình phục vụ công tác chắn sóng, không xây dựng với mục đích du lịch nên vào thời điểm thủy triều lên, đê có thể bị ngập, trơn trượt, không đảm bảo an toàn. Khách tham quan nên đứng từ xa chụp ảnh hoặc đi vào thời điểm nước rút, trời quang để đảm bảo an toàn.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: ST)

(Ảnh: ST)

Không chỉ có cảnh đẹp, Cát Hải còn có cả những món ngon và làng nghề truyền thống

Ngoài tuyến đê nổi tiếng, đảo Cát Hải còn hấp dẫn du khách với làng nghề làm nước mắm truyền thống, các khu chợ hải sản địa phương với mức giá rất "hạt dẻ". Đây là nơi lý tưởng để thưởng thức những món hải sản tươi rói, đậm đà hương vị miền biển Bắc.

Với những du khách có thời gian dư dả có thể kết hợp khám phá Cát Hải trong 1 buổi, sau đó di chuyển sang Cát Bà - nơi có vịnh biển trong xanh, làng chài cổ Cái Bèo, Việt Hải và nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn khác.

(Ảnh: langngheviet)

Chỉ cách Hà Nội khoảng 3 giờ di chuyển, không cần đi tàu hay ca nô, đảo Cát Hải là điểm đến lý tưởng dịp nghỉ lễ cho những ai đang tìm kiếm một không gian biển gần gũi, dễ đi mà vẫn đủ độc đáo để "đổi gió".