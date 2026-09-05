Hòn đảo hình tam giác từng được đại gia Xuân Trường "nhắm tới": Ý tưởng xây tượng Phật lớn nhất thế giới cùng khu du lịch 450ha, nay có quy hoạch hoàn toàn mới

Hòn đảo này nằm ở ngay khu vực biển miền Bắc nhưng nhiều người chưa biết tới.

Việt Nam sở hữu nhiều hòn đảo lớn nhỏ, không chỉ có cảnh quan đẹp mà còn nắm giữ vị trí đặc biệt về du lịch, giao thông hay phát triển kinh tế biển. Trong số đó, có những hòn đảo dù chưa phải cái tên quen thuộc với du khách nhưng lại gây chú ý bởi hình dáng, lịch sử hình thành và những kế hoạch phát triển từng được đặt ra.

Cái Tráp ở Hải Phòng là một trường hợp như vậy. Nhìn trên bản đồ, hòn đảo có đường bao gần giống một hình tam giác nằm giữa vùng cửa sông, cửa biển. Hơn 10 năm trước, nơi đây từng được lựa chọn để nghiên cứu một khu du lịch văn hóa tâm linh quy mô khoảng 450 ha, vốn dự kiến gần 10.000 tỷ đồng, với điểm nhấn là tượng Phật cao 150 m hướng tới kỷ lục thế giới.

Kế hoạch đó sau cùng không thành hiện thực. Cái Tráp hiện được đặt trong một định hướng phát triển hoàn toàn khác.

Đảo Cái Tráp chụp từ ảnh vệ tinh trên Google có hình như hình tam giác

Hòn đảo hình tam giác đặc biệt ngay cửa biển Hải Phòng

So với những cái tên nổi tiếng như Cát Bà hay vịnh Lan Hạ, Cái Tráp ít xuất hiện trên bản đồ du lịch. Thế nhưng xét về vị trí, đây lại là một hòn đảo khá đặc biệt của vùng cửa biển Hải Phòng.

Theo thông tin từng được Cổng TTĐT TP Hải Phòng đăng tải, đảo Cái Tráp nằm ở bờ bắc sông Cấm; phía bắc tiếp giáp khu vực đầm bãi Nhà Mạc của Quảng Ninh, phía đông giáp luồng Lạch Huyện, phía tây giáp luồng Nam Triệu và phía nam hướng về đảo Cát Hải. Nhìn từ trên cao, đường bao của đảo tạo thành hình dáng gần giống một tam giác lớn.

Không chỉ đặc biệt về hình dáng, quá trình hình thành Cái Tráp cũng có dấu ấn riêng. Nguồn của Hải Phòng mô tả đây là sản phẩm của quá trình bồi đắp kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo, gắn với kênh đào Cái Tráp và những hoạt động quai đê, lấn biển từ nhiều thập kỷ trước.

Vị trí nằm giữa các luồng hàng hải lớn, ngay sát Cát Hải và không xa khu vực Cát Bà khiến Cái Tráp từ lâu đã được xem là vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển. Chính vì vậy, hòn đảo này từng nhiều lần xuất hiện trong những phương án quy hoạch quy mô lớn.

Vị trí đảo Cái Tráp trên bản đồ vệ tinh của Google

Từng được chọn xây tượng Phật cao 150 m, nay mang định hướng hoàn toàn khác

Một trong những kế hoạch đáng chú ý nhất xuất hiện vào năm 2015, khi Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường đề xuất nghiên cứu Khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp tại đảo Cái Tráp.

Theo thông tin Hải Phòng công bố thời điểm đó, phương án có quy mô khoảng 450 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 9.800 tỷ đồng. Ngoài khu tâm linh, dự án còn được hình dung với các hạng mục khách sạn, dịch vụ, vui chơi giải trí và không gian nghỉ dưỡng.

Điểm gây chú ý nhất là ý tưởng xây dựng tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao tới 150 m. Đại diện doanh nghiệp khi đó cho biết mong muốn công trình vượt kỷ lục tượng Phật đang có ở nước ngoài và tiến tới đề nghị công nhận kỷ lục thế giới.

Phối cảnh dự án khi ấy (Ảnh Doanh nghiệp Tiếp thị)

Tuy nhiên, ý tưởng này cuối cùng chỉ dừng lại ở giai đoạn nghiên cứu. Đến năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sau gần 4 năm, doanh nghiệp chưa triển khai khảo sát theo thông báo trước đó và Hải Phòng đang thực hiện thủ tục hủy bỏ việc cho phép khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch. Tượng Phật 150 m vì thế chưa từng được xây dựng trên Cái Tráp.

Cũng từ giai đoạn này, câu chuyện phát triển của hòn đảo bước sang hướng khác. Một dự án khu vui chơi giải trí, công viên và công trình nghỉ dưỡng quy mô gần 316 ha sau đó được chấp thuận đầu tư, với chủ đầu tư là Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast.

Theo hồ sơ đánh giá tác động môi trường được phê duyệt vào tháng 5/2025, dự án VinFast có quy mô hơn 3,15 triệu m², tương đương gần 316 ha. Trong tổng diện tích này, khoảng 242 ha được xác định là khu vực nghiên cứu xây dựng các hạng mục công trình. Phần diện tích còn lại được bố trí cho hệ thống giao thông, hành lang hạ tầng kỹ thuật, kè, mặt nước và khu vực phát triển rừng ngập mặn.

Trước thời điểm hồ sơ được lập, một số hạng mục phục vụ thi công đã được triển khai trên thực địa. Dự án đã hình thành bến tạm phục vụ xây dựng, san nền sơ bộ khoảng 150 ha và thi công nền các tuyến đường nội bộ với tổng chiều dài khoảng 20 km, chiếm diện tích tương đương 28 ha. Bên cạnh đó, khoảng 3 km hệ thống thoát nước mưa cùng 2 cầu vượt nội bộ cũng đã được xây dựng.

Nếu phương án từng được Xuân Trường đề xuất đặt du lịch tâm linh vào vị trí trung tâm, dự án hiện nay lại được tổ chức theo một hướng hoàn toàn khác, cả về cấu trúc không gian lẫn chức năng phát triển.

Ảnh Địa chính Việt Nam

Không gian phía đông Cái Tráp sau đó còn được điều chỉnh một phần sang chức năng hạ tầng cảng và công trình cấp khí đốt. Tháng 3/2026, dự án Kho cảng PV GAS Hải Phòng với tổng vốn hơn 7.500 tỷ đồng cũng được chấp thuận đầu tư tại khu vực đảo.

Như vậy, sau hơn một thập kỷ, từ ý tưởng về một quần thể du lịch tâm linh gần 10.000 tỷ đồng, Cái Tráp hiện được đặt trong không gian phát triển kết hợp giữa vui chơi, nghỉ dưỡng, cảnh quan với cảng biển và hạ tầng năng lượng.

Cái Tráp chưa đón khách rộng rãi, nhưng xung quanh có nhiều đảo đáng trải nghiệm

Dù sở hữu vị trí và câu chuyện quy hoạch đáng chú ý, Cái Tráp hiện chưa phải một điểm du lịch mà du khách có thể tự mua vé tàu rồi lên đảo tham quan như Cát Bà. Hiện cũng chưa có thông báo chính thức về việc đảo mở cửa đón khách du lịch đại trà. Vì vậy, nếu muốn khám phá khu vực biển đảo quanh Cái Tráp ở thời điểm hiện tại, du khách có thể lựa chọn những điểm đến lân cận đã có dịch vụ hoàn chỉnh hơn.

Gần nhất là đảo Cát Hải, nằm ngay phía nam Cái Tráp. Nhờ tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện, du khách có thể tới đảo bằng đường bộ. Cát Hải không phải một hòn đảo nghỉ dưỡng theo nghĩa thông thường, nhưng lại có nét hấp dẫn riêng từ không gian làng biển và nghề làm nước mắm truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Từ đây, hành trình có thể tiếp tục tới Cát Bà - điểm đến biển đảo nổi tiếng hàng đầu Hải Phòng. Cát Bà nằm trong Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, sở hữu hệ sinh thái đa dạng cùng nhiều lựa chọn trải nghiệm.

Du khách có thể dành thời gian tắm biển, đi thuyền khám phá vịnh Lan Hạ , chèo kayak giữa những dãy núi đá vôi, trekking Vườn quốc gia Cát Bà, tham quan động Trung Trang, hang Quân Y hoặc đạp xe tới làng Việt Hải. Từ Cát Bà, một số hành trình đường thủy còn đưa khách tới các đảo nhỏ trong vịnh Lan Hạ như Cát Dứa hay Nam Cát, tùy thời điểm và tình trạng khai thác.

Bởi vậy, ở thời điểm hiện tại, sức hấp dẫn của Cái Tráp nằm nhiều hơn ở câu chuyện về một hòn đảo đang từng bước thay đổi diện mạo. Từ vùng đất có hình dáng gần như tam giác giữa cửa biển Hải Phòng, từng được lựa chọn cho giấc mơ tượng Phật cao 150 m, nơi đây giờ đây đang bước sang một chương phát triển mới.

Ảnh Tour Pro

Còn với du khách muốn trải nghiệm biển đảo ngay lúc này, Cát Hải, Cát Bà và vịnh Lan Hạ ở ngay lân cận vẫn là những lựa chọn dễ tiếp cận hơn, đồng thời cho thấy phần nào sức hút của cả một không gian biển đảo rộng lớn quanh Cái Tráp.