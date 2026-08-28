Hòn đảo được cả Sun Group và Vingroup đầu tư: Vừa có cầu vượt biển dài nhất cả nước, cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc, nhà máy ô tô rộng hơn 300 ha và trụ cáp treo cao nhất thế giới

Loạt công trình từ hàng nghìn đến chục nghìn tỷ đồng liên tiếp xuất hiện đã tạo nên diện mạo mới cho Cát Hải, đưa hòn đảo rộng 40 km2 trở thành nơi cùng lúc hội tụ sản xuất ô tô, cảng biển – logistics và du lịch.

Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Cát Hải là hòn đảo rộng 40 km2 ở Hải Phòng, nằm giữa đất liền và đảo du lịch Cát Bà. Trước đây, trên hòn đảo chỉ có vài làng chài nhỏ.

Để mở đường cho những dự án quy mô lớn trên đảo, hạ tầng kết nối Cát Hải với đất liền được đầu tư từ sớm. Nổi bật là tuyến đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện, được đưa vào sử dụng tháng 9/2017.

Cầu Đình Vũ – Cát Hải hiện là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Dự án dài 15,6 km, tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với khu vực Cảng Lạch Huyện. Điểm nhấn trên toàn tuyến là cầu Đình Vũ - Cát Hải dài khoảng 5,4 km, hiện giữ kỷ lục cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

Trước đó, phương tiện ra đảo chủ yếu phụ thuộc vào phà. Khi cây cầu thông xe, thời gian di chuyển từ đất liền được rút ngắn gần một giờ, đồng thời mở tuyến vận tải trực tiếp cho máy móc, nguyên vật liệu và hàng hóa. Đây cũng là tiền đề để khu cảng nước sâu Lạch Huyện và các dự án công nghiệp quy mô lớn lần lượt hình thành.

Cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc

Chỉ một năm sau khi cầu thông xe, hai bến đầu tiên của Cảng quốc tế Lạch Huyện chính thức đi vào khai thác. Nằm ở phía Đông đảo Cát Hải, đây là khu bến cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc đảm nhận vai trò tiếp nhận tàu container trọng tải lớn và kết nối hàng hóa miền Bắc với các tuyến vận tải biển quốc tế.

Cảng quốc tế Lạch Huyện tại Cát Hải (TP. Hải Phòng)

Đến tháng 5/2025, bốn bến số 3-6 tiếp tục được đưa vào vận hành với tổng vốn gần 15.900 tỷ đồng, nâng quy mô khai thác tại Lạch Huyện từ hai lên sáu bến.

Trong đó, bến số 3 và số 4 được đầu tư hơn 6.900 tỷ đồng, có tổng chiều dài 750m và khả năng tiếp nhận tàu container sức chở đến 14.000 TEU. Bến số 5 và số 6 có vốn khoảng 9.000 tỷ đồng, dài 900m, được thiết kế đón tàu lên đến 18.000 TEU.

Sáu bến hoạt động đồng bộ giúp Lạch Huyện tăng khả năng tiếp nhận tàu mẹ. Một số tuyến từ đây đã kết nối trực tiếp với châu Âu, châu Mỹ và Đông Bắc Á, giảm nhu cầu trung chuyển qua các cảng nước ngoài.

Chưa dừng lại, tháng 5/2026, dự án bến số 7 và số 8 với tổng vốn gần 12.800 tỷ đồng dự kiến khởi công cuối năm nay. Trước đó, Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương đầu tư thêm bốn bến số 9-12 với tổng vốn dự kiến gần 25.000 tỷ đồng, triển khai theo hai giai đoạn từ năm 2026 đến 2035.

Tổ hợp sản xuất VinFast rộng 335 ha, biểu tượng công nghiệp công nghệ cao

Đáng chú ý, khi hạ tầng kết nối được khai thông, Cát Hải cũng đón một dự án công nghiệp quy mô tỷ USD. Đó là tổ hợp sản xuất ô tô và xe máy điện VinFast tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD, trải rộng trên diện tích 335 ha (rộng thứ 3 thế giới). Sau 21 tháng thi công, nhà máy ô tô được khánh thành vào tháng 6/2019. Theo VinFast, dây chuyền được trang bị khoảng 1.200 robot, xưởng thân vỏ tự động hóa 98%, còn xưởng động cơ đạt khoảng 90%.

Hàng loạt xe VF 8 của VinFast xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ

Đến cuối năm 2022, VinFast dừng các dòng xe sử dụng động cơ xăng để chuyển hoàn toàn sang xe điện. Tháng 11 cùng năm, lô 999 chiếc VF 8 đầu tiên được xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ, thu hút sự chú ý khi đánh dấu lần đầu ô tô điện của hãng được đưa đến thị trường này.

Quyết định chuyển đổi cũng tác động đến nguồn thu ngân sách của Hải Phòng. Trong hai năm 2020 và 2021, doanh nghiệp từng nộp gần 5.000 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, khi xe xăng ngừng sản xuất, khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt giảm do ô tô điện chạy pin được áp dụng mức thuế suất thấp hơn.

Trụ cáp treo cao nhất thế giới

Ngoài ra, Cát Hải còn sở hữu một công trình du lịch nắm giữ kỷ lục thế giới. Tháng 6/2020, tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long do Sun Group làm chủ đầu tư dài gần 4 km chính thức đi vào khai thác, nối đảo Cát Hải với khu vực Phù Long trên đảo Cát Bà.

Tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long

Tuyến có 60 cabin, công suất thiết kế khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ, thời gian di chuyển từ 10-15 phút. Điểm nhấn là trụ cáp cao 214,8 m, được Tổ chức Guinness xác nhận là trụ cáp treo cao nhất thế giới vào tháng 5/2020.

Tuy nhiên, ga Phù Long nằm gần bến Cái Viềng, cách trung tâm Cát Bà khoảng 20 km. Sau khi xuống cáp treo, du khách phải tiếp tục di chuyển bằng đường bộ qua tuyến 356 xuyên đảo. Tuyến đường này có tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng và cơ bản hoàn thành từ năm 2021.