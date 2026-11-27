Đường Tân An - Bình Hiệp dài 63 km, kết nối trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Long An với vùng Đồng Tháp Mười và Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, góp phần tăng cường kết nối nội tỉnh và liên vùng giữa Đông Nam bộ với Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 27/11, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khởi công dự án đường Tân An - Bình Hiệp, kết nối trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Long An với vùng Đồng Tháp Mười và Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại lễ khởi công Ảnh: Nguyễn Tiến

Dự án có chiều dài khoảng 63 km với tổng mức đầu tư 9.318 tỷ đồng và được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đầu tư quy mô 4 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến chính rộng 60m, đi qua địa bàn 9 xã, phường. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026-2031.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết sau khi hoàn thành giai đoạn 1, tỉnh sẽ tiếp tục xúc tiến xây dựng giai đoạn 2, nâng quy mô tuyến đường lên 10 làn xe theo quy hoạch.

Tuyến đường có điểm đầu kết nối khu vực trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Tây Ninh tại phường Long An, điểm cuối hướng về Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng giảm áp lực cho quốc lộ 62, tuyến giao thông chính kết nối trung tâm tỉnh với vùng Đồng Tháp Mười hiện đang xuống cấp nghiêm trọng.

Phối cảnh dự án đường Tân An - Bình Hiệp

Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, dự án còn góp phần tăng cường kết nối nội tỉnh và liên vùng giữa Đông Nam bộ với Đồng bằng sông Cửu Long, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Để chuẩn bị cho dự án, từ ngày 20/9, UBND tỉnh Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Thần tốc 60 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng”. Đến ngày 25/11, công tác chi trả bồi thường, bàn giao mặt bằng tại 8/9 xã, phường đạt 92,96%, với tổng số tiền hơn 1.276 tỷ đồng. Riêng xã Mỹ An đã hoàn thành chi trả bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng.

Hướng tuyến đường Tân An - Bình Hiệp

Ngay sau lễ khởi công, gói thầu số 1 xây dựng đoạn đường dài 4,22km đã được triển khai thi công. Đoạn này nối từ nút giao đường Vành đai Tân An với ĐT.834B về hướng Đồng Tháp Mười, có thời gian thực hiện 730 ngày.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh đang hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai những gói thầu tiếp theo.