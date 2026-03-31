Hơn 90% người dùng smartphone vẫn cố sạc pin đầy 100%, chuyên gia nói thẳng: "Đây mới là mức pin lý tưởng"

Không ít người dùng smartphone vẫn tin rằng việc sạc pin đầy 100% mỗi lần là cách tốt nhất để kéo dài thời gian sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, với công nghệ pin hiện đại ngày nay, quan niệm này lại không hoàn toàn chính xác. Các chuyên gia công nghệ cho rằng thói quen tưởng chừng hợp lý này thậm chí có thể khiến pin nhanh chai hơn nếu duy trì lâu dài.

Theo đó, pin trên hầu hết smartphone hiện nay đều sử dụng công nghệ Lithium-ion (Li-ion) – loại pin có cơ chế hoạt động khác hoàn toàn so với pin thế hệ cũ. Vì vậy, nhiều nguyên tắc sử dụng trước đây không còn phù hợp.

Theo các chuyên gia, việc sạc pin lên 100% không phải lúc nào cũng cần thiết. Trên thực tế, pin Lithium-ion hoạt động ổn định và bền hơn khi được duy trì trong khoảng dung lượng từ 30% đến 80%.

Mỗi lần sạc đầy được tính là một 'chu kỳ'. Bạn nên thực hiện việc sạc đầy mỗi tháng một lần - vì điều này sẽ hiệu chỉnh lại pin, giống như khởi động lại máy tính của bạn. Vì vậy, việc cố gắng sạc đầy mỗi lần không giúp điện thoại “khỏe” hơn, mà ngược lại có thể làm giảm số chu kỳ sạc – yếu tố quyết định tuổi thọ thực tế của pin.

Đặc biệt, thói quen sạc qua đêm – rất phổ biến hiện nay – càng làm vấn đề nghiêm trọng hơn. Dù điện thoại có cơ chế ngắt sạc khi đầy, thiết bị vẫn liên tục nạp lại năng lượng nhỏ để duy trì mức 100%. Quá trình lặp đi lặp lại này khiến pin nóng lên và giảm độ bền theo thời gian.

Theo Chao-Yang Wang, Giám đốc Trung tâm Động cơ Điện hóa tại Đại học Bang Pennsylvania, nếu thường xuyên sạc điện thoại đến 100%, pin sẽ xuống cấp nhanh hơn 10-15% so với việc sạc ở mức thấp. Dibakar Datta, phó giáo sư kỹ thuật công nghiệp và cơ khí tại Viện Công nghệ New Jersey, cho biết việc vẫn cắm sạc sau khi đầy khiến pin luôn ở mức điện áp cao, dẫn đến tình trạng "lão hóa hóa học".

Thực tế, việc sạc pin lên 100% không phải hoàn toàn sai. Người dùng vẫn có thể sạc đầy khi cần thời gian sử dụng dài, chẳng hạn trước chuyến đi xa. Tuy nhiên, điều quan trọng là không biến đây thành thói quen hàng ngày.

Ngược lại, người dùng cũng không nên thường xuyên để pin xuống 0% vì có thể gây hại cho khả năng duy trì mức pin của điện thoại. Giữ pin trong khoảng 20-80% là lý tưởng, nên người dùng có thể bắt đầu cắm sạc ở mức khoảng 20%.

Những sai lầm khi sạc pin nhiều người vẫn mắc phải

Không chỉ việc sạc đầy 100%, có nhiều thói quen tưởng vô hại khác cũng góp phần khiến pin xuống cấp nhanh chóng mà người dùng không để ý. Dưới đây là những thói quen đó:

1. Sử dụng sạc không chính hãng

Các loại cáp hoặc củ sạc kém chất lượng có thể cung cấp dòng điện không ổn định, gây quá nhiệt hoặc làm pin hoạt động sai chuẩn kỹ thuật. Điều này không chỉ ảnh hưởng tuổi thọ pin mà còn tiềm ẩn rủi ro an toàn.

2. Sạc điện thoại bằng cổng USB máy tính

Nguồn điện từ cổng USB thường yếu hơn bộ sạc chuyên dụng, khiến quá trình sạc kéo dài và không ổn định, lâu dài ảnh hưởng đến hiệu suất pin.

3. Sạc điện thoại qua đêm

Việc pin đã đầy mà điện thoại vẫn được cắm sạc có thể làm giảm tuổi thọ pin của máy. Do đó, tốt hơn hết là bạn cố gắng tìm khoảng thời gian ban ngày phù hợp để sạc pin cho máy.

4. Sử dụng điện thoại khi sạc

Người dùng nên hạn chế sử dụng điện thoại khi đang sạc. Việc vừa sạc vừa chơi game hoặc xem video khiến thiết bị nóng nhanh, làm tăng nguy cơ chai pin và ảnh hưởng đến độ an toàn.

(Tổng hợp)