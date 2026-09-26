Chiếc lỗ nhỏ trên cán nồi, chảo có công dụng ít người để ý.

Nồi, chảo là những vật dụng xuất hiện gần như mỗi ngày trong căn bếp. Thế nhưng, có một chi tiết rất quen mắt mà nhiều người sử dụng suốt nhiều năm vẫn ít khi để ý: chiếc lỗ nằm ở cuối cán nồi, chảo. Thoạt nhìn, chiếc lỗ này khá đơn giản. Trên thực tế, công dụng chắc chắn và phổ biến nhất của nó là phục vụ việc treo, cất dụng cụ. Ngoài ra, tùy thiết kế, người dùng còn có thể tận dụng nó theo một cách khá tiện khi đang nấu ăn.

1. Dùng để treo nồi, chảo

Đây là công dụng cơ bản và có thể khẳng định chắc chắn nhất của chiếc lỗ ở cuối tay cầm.

Thay vì phải xếp tất cả nồi, chảo chồng lên nhau trong ngăn tủ, người dùng có thể luồn chiếc lỗ vào móc hoặc giá treo. Cách cất này đặc biệt hữu ích với những căn bếp nhỏ bởi chảo có tay cầm dài thường khá tốn diện tích nếu đặt nằm ngang. Ngoài việc tiết kiệm chỗ, treo riêng từng chiếc còn giúp lấy ra thuận tiện hơn. Với chảo chống dính, việc hạn chế xếp chồng trực tiếp lên nhau cũng giúp giảm nguy cơ bề mặt bị cọ xát với đáy của dụng cụ khác.

Tuy nhiên, nếu lựa chọn cách treo, mọi người cũng nên chú ý khả năng chịu lực của móc và giá treo. Nồi, chảo gang hoặc những loại có trọng lượng lớn cần hệ thống treo đủ chắc chắn, thay vì tận dụng những chiếc móc nhỏ vốn chỉ dành cho dụng cụ nhẹ.

2. Có thể tận dụng làm chỗ giữ thìa, muôi khi nấu

Đây mới là cách sử dụng khiến nhiều người bất ngờ. Với những chiếc nồi, chảo có lỗ tay cầm đủ rộng, bạn có thể luồn phần cán của thìa, muôi hoặc dụng cụ đảo thức ăn qua lỗ trong lúc tạm ngừng sử dụng. Nhờ vậy, thay vì đặt chiếc thìa còn dính dầu mỡ hoặc nước sốt xuống mặt bếp, dụng cụ có thể được giữ ngay cạnh nồi, chảo.

Nếu vị trí và kích thước phù hợp, phần đầu thìa có thể hướng về phía lòng nồi, giúp một phần thức ăn hoặc nước sốt còn bám trên đó nhỏ trở lại bên trong thay vì dây ra mặt bàn.

Dù vậy, cần nói rõ rằng không có căn cứ để khẳng định mọi chiếc lỗ trên cán nồi, chảo đều được nhà sản xuất thiết kế riêng cho mục đích giữ thìa. Đây có thể là một cách tận dụng tiện lợi đối với một số thiết kế, trong khi công dụng treo vẫn là mục đích được xác nhận phổ biến hơn.

3. Giúp việc cất giữ linh hoạt hơn

Chiếc lỗ nhỏ cũng cho phép người dùng lựa chọn nhiều kiểu treo khác nhau. Nếu lỗ không vừa trực tiếp với giá treo trong bếp, có thể sử dụng móc chữ S hoặc phụ kiện treo phù hợp làm phần trung gian. Điều này khá hữu ích với những chiếc chảo có cán dài, bởi chúng thường khó bố trí gọn trong ngăn kéo hoặc tủ bếp. Chỉ cần một thanh treo chắc chắn, một khoảng tường hoặc khu vực bên trong tủ cũng có thể trở thành nơi cất nồi, chảo.

Tất nhiên, không phải chiếc lỗ nào trên cán nồi, chảo cũng giống nhau. Có loại rất lớn và dễ treo, có loại chỉ đủ cho một chiếc móc nhỏ, thậm chí có thiết kế tay cầm không có lỗ. Vì vậy, thay vì mặc định rằng chiếc lỗ có hàng loạt “công dụng bí mật”, cách hiểu chính xác hơn là: đây trước hết là chi tiết hỗ trợ treo và cất giữ; còn việc giữ thìa, muôi là một cách tận dụng thêm nếu thiết kế của nồi, chảo cho phép.