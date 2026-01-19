Hơn 90% người dùng không biết công dụng của chiếc chân thứ 3 trên phích cắm điện

Trong hầu hết các gia đình, phích cắm điện quen thuộc thường chỉ có 2 chân. Tuy nhiên, với một số thiết bị công suất lớn hoặc có vỏ kim loại, nhà sản xuất lại trang bị phích cắm 3 chân – chi tiết khiến không ít người thắc mắc về sự khác biệt.

Do không hiểu rõ công dụng của chân thứ 3, không ít người cho rằng bộ phận này là dư thừa, thậm chí bẻ hoặc cắt bỏ để tiện sử dụng. Tuy nhiên theo các chuyên gia, đây lại chính là “lá chắn an toàn” quan trọng, giúp bảo vệ người dùng và thiết bị trước nguy cơ rò điện, điện giật.

Trong điều kiện sử dụng bình thường, phích cắm 2 chân đáp ứng đủ nhu cầu cấp điện và không gây rủi ro nếu thiết bị được cách điện tốt. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của loại phích này là không có cơ chế bảo vệ khi xảy ra rò điện. Một khi lớp cách điện bên trong thiết bị bị hỏng, dòng điện có thể truyền trực tiếp ra ngoài và tiềm ẩn nguy cơ gây điện giật cho người sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Khác với phích cắm 2 chân, phích cắm 3 chân được thiết kế thêm một chân to hơn hoặc dài hơn gọi là chân nối đất (grounding prong). Chân này không tham gia trực tiếp vào quá trình cấp điện cho thiết bị, nhưng lại đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an toàn.

Về bản chất, chân nối đất tạo ra một “lối thoát” cho dòng điện trong trường hợp xảy ra sự cố. Khi thiết bị bị rò điện, dòng điện sẽ theo chân nối đất truyền xuống đất thay vì đi qua vỏ kim loại và cơ thể người. Nhờ đó, nguy cơ điện giật được giảm thiểu đáng kể.

Theo các chuyên gia, việc trang bị chân nối đất không chỉ nhằm bảo vệ người dùng mà còn giúp ổn định hoạt động của thiết bị, hạn chế nhiễu điện và bảo vệ linh kiện bên trong khỏi các xung điện bất thường.

Dù phích 3 chân an toàn hơn song hiện nay một số thiết bị hiện đại vẫn dùng phích 2 chân. Nguyên nhân trước hết đến từ chi phí và mục đích sử dụng. Phích cắm 2 chân có cấu tạo đơn giản, giá thành thấp, phù hợp với các thiết bị nhỏ, công suất thấp và không yêu cầu tiếp đất bắt buộc.

Bên cạnh đó, nhiều thiết bị điện ngày nay được thiết kế theo chuẩn cách điện kép – tức là có 2 lớp vỏ cách điện độc lập nhằm ngăn dòng điện rò rỉ ra bên ngoài. Với những thiết bị dạng này, nguy cơ điện giật được kiểm soát ngay từ khâu thiết kế, nên nhà sản xuất vẫn cho phép sử dụng phích cắm 2 chân mà không vi phạm các tiêu chuẩn an toàn.

(Tổng hợp)