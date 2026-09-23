Quy định mới về trợ cấp hưu trí xã hội đang được nhiều người quan tâm khi hàng triệu người trong độ tuổi nghỉ hưu vẫn chưa có lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng.
Hơn 9 triệu người tuổi nghỉ hưu chưa có lương hưu, trợ cấp: Điều kiện để nhận 540.000 đồng/tháng là gì?
Nguyệt Phạm |
Người chưa có lương hưu cần lưu ý điều kiện cụ thể để biết mình có thuộc diện được hưởng mức 540.000 đồng/tháng hay không.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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