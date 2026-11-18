Việt Nam cần khoảng 136,3 tỷ USD để phát triển nguồn và lưới điện giai đoạn 2026-2030, mở ra dư địa lớn cho dòng vốn và các nhà đầu tư năng lượng trong nước, quốc tế.

Việt Nam cần 136 tỷ USD cho nguồn và lưới điện đến 2030

Tại họp báo giới thiệu Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 diễn ra sáng 17/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài thông tin nhu cầu vốn đầu tư cho nguồn và lưới điện giai đoạn 2026-2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh ước tính khoảng 136,3 tỷ USD.

Quy mô vốn lớn đặt ra yêu cầu huy động thêm nguồn lực từ khu vực tư nhân và các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã xác định những định hướng quan trọng, trong đó chú trọng đa dạng hóa nguồn cung, phát triển đồng bộ nguồn điện và hạ tầng truyền tải, nâng cao năng lực công nghệ và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Việc triển khai các định hướng này đòi hỏi nguồn lực mới về tài chính, công nghệ và năng lực quản trị, đặc biệt từ các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup, cũng đề cập nhu cầu lớn của Việt Nam trong đầu tư nguồn điện, hạ tầng năng lượng và các công nghệ mới.

Ông Quang cho biết Vingroup đang tham gia lĩnh vực này thông qua các dự án phát triển năng lượng, hạ tầng trạm sạc xe điện và giải pháp lưu trữ năng lượng. Từ thực tiễn đó, doanh nghiệp nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế còn lớn.

Theo lãnh đạo Vingroup, việc huy động nguồn vốn, tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm quốc tế là những yếu tố quan trọng đối với quá trình phát triển hạ tầng năng lượng. Ông kỳ vọng các hoạt động kết nối sẽ được cụ thể hóa bằng những chương trình hợp tác và dự án đầu tư thiết thực.

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư lớn, việc thu hút thêm nguồn lực không chỉ phụ thuộc vào khả năng kết nối đối tác mà còn gắn với môi trường chính sách và hiệu quả tài chính của từng dự án.

Họp báo giới thiệu Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027.

TS Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc Klinova, cho rằng để huy động nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, chính sách cần bảo đảm tính ổn định, nhất quán và có khả năng dự báo.

Theo ông, đây là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá hiệu quả tài chính của dự án, đồng thời giúp các doanh nghiệp sản xuất xây dựng kế hoạch chuyển đổi xanh dài hạn.

Đặc biệt, khi khu vực tư nhân ngày càng tham gia sâu vào lĩnh vực năng lượng, tính khả thi về tài chính cần được chú trọng nhằm tạo điều kiện huy động vốn và duy trì hoạt động đầu tư.

Khoảng 800 doanh nghiệp sẽ đến Hà Nội

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events sẽ tổ chức Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 (GEEC 2027) từ ngày 26-28/5/2027 tại Hà Nội, dự kiến quy tụ hơn 800 doanh nghiệp, 450 diễn giả và khoảng 30.000 khách tham dự.

Đây là lần đầu tiên một triển lãm và hội nghị năng lượng quy mô toàn cầu được tổ chức tại Hà Nội, trong bối cảnh Việt Nam đứng trước nhu cầu đầu tư rất lớn vào nguồn điện và hạ tầng năng lượng.

Theo ban tổ chức, GEEC 2027 gồm hai hoạt động chính là triển lãm và chuỗi hội nghị, hội thảo chuyên ngành, với khoảng 120 phiên thảo luận. Không gian triển lãm dự kiến có sự góp mặt của hơn 800 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực điện, khí đốt, năng lượng tái tạo và giao thông xanh.

Thông tin về quy mô sự kiện, ông Geoff Dickinson, Tổng Giám đốc dmg events, cho biết GEEC 2027 dự kiến quy tụ các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới đến từ Italy, Trung Quốc, Đức, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và nhiều quốc gia khác.

Theo ông Dickinson, nhu cầu năng lượng toàn cầu đang tăng lên, đòi hỏi sự phát triển đồng thời của nhiều nguồn năng lượng, từ khí tự nhiên, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đến năng lượng tái tạo. Xu hướng này được thúc đẩy bởi quá trình điện khí hóa ngày càng mạnh mẽ trên thế giới.

Trong khi đó, ông Christopher Hudson, Chủ tịch dmg events, cho biết đơn vị tổ chức mong muốn đưa cộng đồng năng lượng toàn cầu đến Hà Nội, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp quốc tế và đối tác Việt Nam.

Với sự đồng hành của Bộ Công Thương và các tập đoàn năng lượng quốc gia, ông Hudson kỳ vọng những trao đổi tại GEEC 2027 sẽ mở ra các cơ hội đầu tư vào dự án cụ thể, góp phần củng cố an ninh năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.