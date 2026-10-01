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Hơn 7.600 người tăng tốc ngày đêm, “Phượng hoàng lửa” dần lộ diện tại sân bay Phú Quốc trước thềm APEC 2027

Phạm Trang - Ảnh: Sun Group
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Sau một năm thi công, đại công trường mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện, nhiều hạng mục tiến sát đích để kịp phục vụ APEC 2027.

Mở rộng sân bay Phú Quốc đón APEC 2027 với 7 . 600 Công nhân thi công ngày đêm - Ảnh 1.

Những ngày cuối tháng 9/2026, Phú Quốc liên tiếp đón các đợt mưa kéo dài. Có thời điểm mưa xối xả gần như cả ngày, gió biển quất mạnh vào công trường. Tuy vậy, nhịp thi công tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc không hề chậm lại.

Mở rộng sân bay Phú Quốc đón APEC 2027 với 7 . 600 Công nhân thi công ngày đêm - Ảnh 2.

Giữa màn mưa, các tổ đội thi công tiếp tục lắp dựng kết cấu thép, hoàn thiện mái lớn và lắp kính mặt dựng cho Nhà ga T2. Theo Đại diện Ban Quản lý dự án Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc (Thuộc tập đoàn Sun Group), trong ngày 25/9, đơn vị huy động 7.671 công nhân, kỹ sư làm việc tại cụm công trình hàng không, gồm nhà ga T2, nhà ga VIP, nhà máy suất ăn hàng không, cũng như khu hạ tầng, sân đỗ và đường băng cất hạ cánh số 2.

Mở rộng sân bay Phú Quốc đón APEC 2027 với 7 . 600 Công nhân thi công ngày đêm - Ảnh 3.

Sau một năm thi công, hình hài Nhà ga T2 đã dần lộ rõ. Nhìn từ trên cao, một bên cánh của hình tượng “Phượng Hoàng lửa” đã thành hình.

Theo ông Trần Văn Chung, Giám sát hoàn thiện nhà ga T2 tại Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Phú Quốc, mưa lớn và kéo dài ảnh hưởng nhiều nhất đến các hạng mục ngoài trời, đặc biệt là phần mái và mặt ngoài nhà ga. Thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến khâu vận chuyển nguyên vật liệu từ đất liền ra đảo. Để chủ động nguồn vật tư, các đơn vị thi công tranh thủ vận chuyển vào những thời điểm thời tiết thuận lợi, đồng thời mở rộng các khu vực tập kết, dự trữ nhằm có sẵn nguồn cung trong những ngày mưa lớn.

Mở rộng sân bay Phú Quốc đón APEC 2027 với 7 . 600 Công nhân thi công ngày đêm - Ảnh 4.

Điểm nhấn nổi bật nhất của Nhà ga T2 là hệ mái thép khổng lồ, với tổng khối lượng kết cấu thép toàn dự án hơn 51.000 tấn, trong đó riêng phần mái và hai cánh chiếm khoảng 33.000 tấn. Theo tiến độ thi công, phần kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã đạt khoảng 95%, trong khi kết cấu thép mái chính đã hoàn thành 100%.

Ở mặt ngoài, các tổ đội đang đồng loạt lắp đặt hệ kính mặt dựng, từng bước tạo nên diện mạo hiện đại cho Nhà ga T2.

Mở rộng sân bay Phú Quốc đón APEC 2027 với 7 . 600 Công nhân thi công ngày đêm - Ảnh 5.
Mở rộng sân bay Phú Quốc đón APEC 2027 với 7 . 600 Công nhân thi công ngày đêm - Ảnh 6.
Mở rộng sân bay Phú Quốc đón APEC 2027 với 7 . 600 Công nhân thi công ngày đêm - Ảnh 7.

Các tổ đội đang đồng loạt lắp đặt hệ kính mặt dựng

Số lượng kính sử dụng khoảng 9.500 tấm kính Unitized. Không chỉ tạo lớp vỏ bên ngoài cho công trình, hệ kính còn phải đáp ứng yêu cầu cao về độ kín, khả năng chịu tải và chống chọi với nắng, mưa, gió biển đặc trưng của Phú Quốc.

Nếu bên ngoài là cuộc chạy đua hoàn thiện hình khối, thì bên trong Nhà ga T2 là nhịp lắp đặt khẩn trương của hàng loạt hệ thống kỹ thuật.

Mở rộng sân bay Phú Quốc đón APEC 2027 với 7 . 600 Công nhân thi công ngày đêm - Ảnh 8.

Trên nhiều tầng, hệ thống ống kỹ thuật, máng cáp, dây dẫn, thiết bị điện và các hạng mục phụ trợ đang được thi công song song với quá trình hoàn thiện kiến trúc.

Mở rộng sân bay Phú Quốc đón APEC 2027 với 7 . 600 Công nhân thi công ngày đêm - Ảnh 9.

Một trong những hạng mục được chú ý nhất là hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS), được xem như “mạch máu” vận hành của nhà ga quy mô lớn, đã và đang được lắp đặt hoàn thiện đồng bộ trên 3 tầng, dài hơn 8 km (giai đoạn 1). Đến tháng 9/2026, khối lượng thi công hệ thống BHS đạt khoảng 60%. Theo thiết kế, hệ thống có khả năng xử lý khoảng 7.560 kiện hành lý đi mỗi giờ và 6.300 kiện hành lý đến mỗi giờ.

Mở rộng sân bay Phú Quốc đón APEC 2027 với 7 . 600 Công nhân thi công ngày đêm - Ảnh 10.

Hệ thống khay phục vụ trên dây chuyền hành lý tự động ở nhà ga cũng đã được vận chuyển và tập kết để chuẩn bị chạy vận hành thử nghiệm.

Theo kế hoạch, dự án mở rộng sân bay Phú Quốc sẽ hoàn thiện và vận hành từ tháng 4/2027, nâng công suất lên khoảng 20–24 triệu lượt khách mỗi năm đến năm 2030. Không chỉ phục vụ APEC 2027, dự án được kỳ vọng đưa Phú Quốc trở thành một cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng, mở rộng khả năng kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong khu vực và thế giới, tạo thêm động lực để đảo Ngọc vươn tầm trên bản đồ du lịch quốc tế.

Mở rộng sân bay Phú Quốc đón APEC 2027 với 7 . 600 Công nhân thi công ngày đêm - Ảnh 11.
Tags

Cảng hàng không Phú Quốc

Phú Quốc

nhà ga T2

APEC 2027

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