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Hơn 700 gian hàng quy tụ tại một triển lãm ở TP.HCM: Có trục vít chịu tải 11,25 tấn, vật liệu chống trương nở gấp 75 lần MDF, gian nội thất đặc biệt do Lý Quí Khánh thiết kế

Anh Khôi
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Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam – VIBE 2026 khai mạc ngày 30/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, kéo dài đến hết ngày 3/10.

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Sự kiện năm nay có quy mô hơn 700 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, nội thất, thiết bị nhà ở và kiến trúc. Thay vì chỉ xếp sản phẩm theo cách trưng bày truyền thống, nhiều đơn vị dựng cả không gian mô phỏng để khách tham quan trực tiếp nhìn, chạm và trải nghiệm vật liệu.

Một trong những chi tiết gây chú ý nằm ở nhóm vật liệu dành cho điều kiện khí hậu nóng ẩm. Saint-Gobain Việt Nam giới thiệu dòng tấm ốp Takira sử dụng công nghệ lõi AFC Refine Core X5, được doanh nghiệp công bố có khả năng chống trương nở trong nước cao hơn 75 lần so với ván MDF.

TEKCOM mang tới giải pháp plywood đã được sơn hoàn thiện từ nhà máy. Theo doanh nghiệp, phương án này có thể giảm tới 70% thời gian hoàn thiện tại công trình so với việc xử lý bề mặt theo cách thông thường.

- Ảnh 2.

Ở nhóm gạch, ngói và vật liệu bề mặt, Đồng Tâm giới thiệu các sản phẩm mới cùng hệ thống mẫu màu khá lớn. Theo thông tin tại gian hàng, doanh nghiệp hiện có hơn 2.000 nhà phân phối và cửa hàng cộng tác, 32 showroom và kho hàng tại 34 tỉnh, thành, đồng thời xuất khẩu vật liệu xây dựng tới hơn 30 quốc gia.

Một con số khác dễ gây chú ý xuất hiện tại khu vực của Cibes. Thương hiệu thang máy có nguồn gốc Thụy Điển giới thiệu trục vít sử dụng trong hệ thống thang máy có sức chịu tải 100 kN, tương đương khoảng 11,25 tấn.

Để người xem dễ hình dung, doanh nghiệp so sánh mức tải này với trọng lượng của nhiều ô tô cộng lại. Theo thông tin được trưng bày tại triển lãm, Cibes đã có hơn 1.500 sản phẩm được lắp đặt tại Việt Nam. Thương hiệu này hiện có các showroom tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Các doanh nghiệp khác cũng tập trung nhiều hơn vào những vấn đề sát với điều kiện sử dụng thực tế tại Việt Nam. Viglacera đưa tới các giải pháp vật liệu liên quan chống cháy và ứng phó với ngập lụt, trong khi An Cường giới thiệu vật liệu tấm có khả năng uốn cong, hướng tới các thiết kế nội thất có hình khối phức tạp.

Không gian triển lãm năm nay cũng cho thấy xu hướng các doanh nghiệp nội thất đầu tư mạnh hơn cho cách kể câu chuyện bằng gian hàng.

- Ảnh 3.

AA Deco, thương hiệu thuộc AKA Furniture và hoạt động trong lĩnh vực nội thất từ năm 1994, dựng một không gian riêng với hệ khung lưới kim loại màu vàng bao quanh. Bên trong là các sản phẩm nội thất, đèn trang trí và đồ thủ công, tạo cảm giác giống một không gian sống hoàn chỉnh hơn là quầy trưng bày sản phẩm.

Ngoài khu vực doanh nghiệp, VIBE 2026 còn bố trí VIBE Gallery Architecture với sự tham gia của đại diện 33 văn phòng kiến trúc tại Việt Nam. Các chương trình chuyên môn về kiến trúc, ngành gỗ và nội thất được tổ chức trong những ngày tiếp theo của triển lãm.

VIBE 2026 diễn ra từ ngày 30/9 đến hết ngày 3/10 tại SECC, TP.HCM. Sự kiện do Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP.HCM (HAWA) và Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA) phối hợp tổ chức.

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