Anthropic chuẩn bị lên sàn với mức định giá khoảng 1.500 tỷ USD, thương vụ được dự báo biến phần lớn trong hơn 5.000 nhân viên thành triệu phú.

Thung lũng Silicon chuẩn bị chứng kiến một trong những đợt tạo ra tài sản lớn nhất từ một thương vụ IPO công nghệ.

Theo Wall Street Journal, Anthropic đã nâng giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng lên 83 USD một cổ phiếu sau khi nhận được nhu cầu lớn từ nhà đầu tư. Với mức giá này, công ty AI đứng sau Claude hướng tới định giá khoảng 1.500 tỷ USD trên cơ sở pha loãng hoàn toàn. Cổ phiếu dự kiến bắt đầu giao dịch trên Nasdaq với mã ANT.

Thương vụ không chỉ mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho các quỹ đầu tư mạo hiểm đã đặt cược vào Anthropic từ sớm, mà còn có thể tạo ra hàng nghìn triệu phú mới trong đội ngũ nhân viên công ty.

Theo ước tính của Hill.com, nền tảng giao dịch cổ phần doanh nghiệp tư nhân, phần lớn trong hơn 5.000 nhân viên Anthropic có khả năng trở thành triệu phú sau IPO. Đáng chú ý, khoảng 2.800 người được ước tính sở hữu cổ phần trị giá ít nhất 10 triệu USD mỗi người. Khoảng 600 nhân viên khác có lượng cổ phần trị giá trên 100 triệu USD.

Làn sóng tài sản mới xuất hiện chỉ vài tháng sau IPO của SpaceX hồi tháng 6. Theo phân tích của Hill.com dựa trên hồ sơ quản lý và dữ liệu ngành, thương vụ này được ước tính đã tạo ra khoảng 4.400 triệu phú.

Andrew Benson, CEO Hill.com, cho biết số người ông quen thường xuyên sử dụng máy bay tư nhân hiện nhiều hơn đáng kể so với chỉ vài năm trước.

Anthropic được thành lập năm 2021 bởi một nhóm cựu nhân viên OpenAI. Những nhà sáng lập rời công ty đứng sau ChatGPT sau bất đồng với CEO Sam Altman về những rủi ro tiềm tàng của AI. Trong những ngày đầu, Anthropic không phải cái tên được các quỹ đầu tư hàng đầu săn đón. Một số nhà đầu tư e ngại bỏ vốn vào một công ty nhỏ hơn trong cuộc cạnh tranh được ví như David đối đầu Goliath.

Tuy nhiên, vị thế của Anthropic dần thay đổi nhờ tập trung vào khách hàng doanh nghiệp và thành công của Claude Code, công cụ AI hỗ trợ lập trình. Theo WSJ, Anthropic sau đó vươn lên nhóm dẫn đầu cuộc đua AI và huy động tới 95 tỷ USD chỉ riêng trong năm nay.

Sự tăng trưởng này mang lại khoản lợi nhuận trên giấy tờ rất lớn cho các nhà đầu tư sớm. Các quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất của Anthropic hiện nắm lượng cổ phần có tổng giá trị khoảng 150 tỷ USD theo giá IPO.

Lightspeed Venture Partners và Iconiq mỗi bên sở hữu gần 2% Anthropic, tương ứng lượng cổ phần trị giá hơn 25 tỷ USD. Lightspeed đã đầu tư khoảng 3,4 tỷ USD vào công ty, trong khi Iconiq rót hơn 6 tỷ USD. Nếu mức định giá IPO được duy trì, cả hai đứng trước khoản lãi hàng tỷ USD.

Một số quỹ nhỏ hơn cũng hưởng lợi lớn. Sound Ventures, công ty do diễn viên Ashton Kutcher và nhà quản lý nghệ sĩ Guy Oseary đồng sáng lập, bắt đầu đầu tư vào Anthropic từ năm 2023 và sau đó tích lũy khoảng 0,5% cổ phần.

Factorial Funds thậm chí đang có mức sinh lời khoảng 19 lần sau khi đầu tư tổng cộng 565 triệu USD.

Không khí ăn mừng đã bắt đầu lan tới giới đầu tư Thung lũng Silicon. Các đối tác của Menlo Ventures và Lightspeed nằm trong nhóm nhà đầu tư tới New York tham dự lễ rung chuông mở cửa của Anthropic tại Nasdaq. Nhiều bữa tối riêng do các nhà đầu tư tổ chức cũng được lên lịch tại New York.

Ben Narasin, một nhà đầu tư mạo hiểm không sở hữu cổ phần Anthropic, thậm chí dự định tổ chức tiệc tại nhà ở Atherton, California để đánh dấu thương vụ. Khách mời sẽ được phục vụ trứng cá muối, rượu sake và Champagne.

Tuy nhiên, thành công của Anthropic cũng có thể tạo ra hệ quả khác. Jai Das, đồng sáng lập Sapphire Ventures, cho rằng quy mô những thương vụ như Anthropic và OpenAI đang thay đổi cách giới đầu tư hình dung về mức lợi nhuận tối đa có thể đạt được.

Điều đó có thể khiến các quỹ huy động ngày càng nhiều tiền và mạnh tay đặt cược vào những startup AI khác. Theo ông, hệ quả là Thung lũng Silicon có nguy cơ đầu tư quá mức và lãng phí vốn vào nhiều công ty cuối cùng không thể thành công.

Theo WSJ﻿