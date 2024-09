Hơn 500 chiến sĩ bộ đội dầm mình trong mưa bão giúp người dân chống ngập lụt ở Thanh Hóa

Bão số 3 gây nhiều thiệt hại ở miền núi Thanh Hóa, sơ tán nhiều hộ dân

Ngày 7/9, lực lượng chức năng ở nhiều huyện miền núi của Thanh Hóa đã chủ động thực hiện sơ tán các hộ dân có nhà bị hư hỏng, tốc mái và ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Đồng thời, tập trung hỗ trợ người dân, khắc phục thiệt hại do mưa bão số 3 gây ra.

Theo thống kê của UBND huyện Mường Lát, do mưa và gió lốc đêm qua, đã khiến nhiều hộ dân ở các xã Pù Nhi, thị trấn Mường Lát... bị hư hỏng nhà.

Lực lượng chức năng khắc phục thiệt hại do mưa bão số 3 gây ra ở huyện Mường Lát

Ngay từ sáng 7/9, lãnh đạo huyện Mường Lát đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng, đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng công an, biên phòng, quân đội, Đoàn kinh tế quốc phòng 5, dân quân tự vệ, lực lượng xung kích trên địa bàn, tổ chức tới cơ sở giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; đặc biệt chú trọng đến đời sống an sinh xã hội cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Đồn Biên phòng Trung Lý cùng với cấp ủy, chính quyền xã Trung Lý (huyện Mường Lát) tiếp tục tiến hành kiểm tra, rà soát các hộ có nguy cơ sạt lở cao, có khả năng bị thiệt hại do bão gây ra; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân và giúp đỡ nhân dân vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Tại các xã Tam Thanh, Tam Lư của huyện miền núi Quan Sơn, ngày 7/9, có 9 hộ dân bị tốc mái nhà, 1 người dân bị cây đổ gây thương tích. Qua rà soát của lực lượng chức năng, hiện tại trên địa bàn có 3 điểm nguy cơ sạt lở đất đá, 3 điểm nguy cơ cao lũ ống, lũ quét ; 40 hộ có nguy cơ cao sạt lở cần di dời gấp. Hiện lực lượng chức năng đã và đang khắc phục thiệt hại cho các hộ dân bị tốc mái, đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện Quan Sơn, giải phóng đường giao thông; tuyên truyền, vận động 40 hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở di dời đến nhà văn hóa các bản...

Di dời các hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở cao ở huyện Quan Sơn

Cùng với việc sẵn sàng các phương án để xử lý các tình huống khẩn cấp do ảnh hưởng bão số 3, hiện lực lượng chức năng ở khu vực miền núi của Thanh Hoá đang tập trung hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra trong những ngày qua.

Mặc dù cơn bão số 3 không trực tiếp đổ bộ vào tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 3, từ tối 5/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện mưa lớn, gây nhiều thiệt hại cho người dân.

Hơn 500 chiến sĩ bộ đội dầm mình trong mưa bão giúp người dân chống ngập lụt ở Thanh Hóa

Cán bộ, chiến sĩ Trung Đoàn 3, Sư Đoàn 324, Quân khu 4 dầm mình trong mưa để khơi thông dòng chảy.

Nhằm giảm thiểu những thiệt hại do bão số 3 gây ra, ngày 7/9, Trung đoàn 3 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương của huyện Triệu Sơn , tổ chức phân chia lực lượng đến những địa bàn xung yếu giúp nhân dân khơi thông các hệ thống sông, mương thủy lợi ; hệ thống cống, đập tràn trên địa bàn, đảm bảo hệ thống thoát nước, tiêu ngập của địa phương hoạt động một cách thông thoáng.

Dòng chảy bị ách tắc được khơi thông

Cán bộ, chiến sĩ chạy đua với mưa lũ để giúp dân

Cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ không quản vất vả, khó khăn thực hiện các công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.