Hơn 400.000 tấn hàng giá rẻ của Việt Nam vừa đổ bộ Campuchia: Được mệnh danh cứu tinh cho nông sản láng giềng, nước ta có sản lượng hơn 8 triệu tấn mỗi năm

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu phân bón của Việt Nam trong tháng 7 đạt hơn 180 nghìn tấn với trị giá hơn 81 triệu USD, tăng 5,1% về lượng và tăng 4,7% về trị giá so với tháng 6. Lũy kế trong 7 tháng đầu năm 2025 nước ta đã xuất khẩu hơn 1,2 triệu tấn phân bón, thu về hơn 530 triệu USD, tăng 25,5% về lượng và tăng 26,2% về trị giá so với 7T/2024.

Xét về thị trường, Campuchia vẫn giữ vai trò là khách hàng lớn nhất của phân bón Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp. Láng giềng Việt Nam đã 'chốt đơn' hơn 444 nghìn tấn phân bón với trị giá hơn 174 triệu USD, tăng 40% về lượng và tăng 32% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân đạt 392 USD/tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2024.

Đứng thứ 2 là Hàn Quốc với hơn 109 nghìn tấn, trị giá gần 45 triệu USD, giảm 5% về lượng và giảm 6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Giá bình quân 411 USD/tấn, tương đương với năm trước.

Malaysia là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 với gần 90 nghìn tấn, trị giá hơn 37 triệu USD, tăng 22% về lượng và tăng 38% về trị giá so với 7T/2024. Giá bình quân 417 USD/tấn, tương ứng mức tăng 13%.

Đối với ngành phân bón Việt Nam, Campuchia đóng vai trò là khách hàng lớn nhất trong nhiều năm qua. Trước đó trong năm 2024 vừa qua, Campuchia đã mua 592.121 tấn phân bón từ Việt Nam, tăng 1,4% so với năm 2023. Giá trị xuất khẩu đạt 240,82 triệu USD, giá trung bình 406,7 USD/tấn giảm 3,6% về giá so với năm 2023.

Trên thị trường Campuchia hiện có sản phẩm phân bón của nhiều công ty phân bón, trong đó có các công ty lớn như Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty Phân bón Quốc tế Năm sao và Công ty Đạm Phú Mỹ, Công ty Bảo vệ thực vật An Giang.

Đặc biệt, Campuchia là thị trường trọng điểm trong xuất khẩu của Đạm Cà Mau bởi nhu cầu tiêu thụ phân bón không ngừng tăng trưởng liên tục với tốc độ cao qua các năm. Theo dữ liệu của Chứng khoán An Bình, nhu cầu tiêu thụ ure hàng năm của Campuchia ở mức 380.000 - 410.000 tấn, phân DAP là từ 250.000 - 280.000 tấn/năm, và phân NPK là từ 260.000 - 300.000 tấn/năm.

90% nhu cầu tiêu thụ ure của Campuchia là ure hạt đục, tập trung tại các vùng nông nghiệp trọng điểm như khu vực Biển Hồ và các tỉnh giáp ranh. Trong khi đó, Đạm Cà Mau hiện là doanh nghiệp phân bón Việt Nam duy nhất sản xuất được loại sản phẩm này.

Sản lượng phân bón của Việt Nam đáp ứng khoảng 8 triệu tấn/năm, trong khi nhu cầu trong nước ước tính trên 11 triệu tấn, bao gồm cả phân bón vô cơ và hữu cơ. Việt Nam có sự mất cân đối trong cơ cấu sản xuất, dẫn đến tình trạng dư thừa một số loại phân bón nhưng lại thiếu hụt ở các loại khác.

Dự báo xuất khẩu phân bón năm 2025 cho thấy xu hướng tăng trưởng tích cực, đặc biệt là sang các thị trường truyền thống như Campuchia, Hàn Quốc và Malaysia, đồng thời mở rộng sang các thị trường mới như châu Âu. Tuy nhiên, giá phân bón có thể chịu áp lực giảm nhẹ do Trung Quốc dự kiến xuất khẩu trở lại, đặc biệt là phân ure.