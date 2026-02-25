HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hơn 400 xe bọc thép tối tân từ Canada sắp tới Ukraine

Sao Đỏ |

Canada vừa công bố gói viện trợ quân sự quy mô lớn cho Ukraine, trùng với thời điểm 4 năm chiến tranh bùng nổ.

Canada viện trợ hơn 400 xe bọc thép tối tân cho Ukraine Trong năm 2026 - Ảnh 1.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang web chính thức của Chính phủ Canada.

Bộ trưởng Quốc phòng David J. McGuinty đã thông báo gia hạn Chiến dịch UNIFIER thêm 3 năm nữa, đến năm 2029.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ này, Lực lượng Vũ trang Canada cung cấp dịch vụ huấn luyện quân sự thường xuyên và đóng góp vào việc phát triển năng lực của Quân đội Ukraine. Theo chỉ thị được cập nhật, số lượng nhân viên tham gia vào hoạt động sẽ được tăng lên.

Điều này sẽ mang lại sự linh hoạt hơn trong thực hiện nhiệm vụ và cho phép Canada đáp ứng hiệu quả hơn các nhu cầu hoạt động thay đổi của Ukraine.

Ngoài ra, Ottawa sẽ chuyển giao hơn 400 xe bọc thép cho Kyiv, bao gồm 66 chiếc LAV 6 và 383 chiếc Roshel Senator, đây là một lực lượng chiến đấu cực kỳ đáng kể.

Canada viện trợ hơn 400 xe bọc thép tối tân cho Ukraine Trong năm 2026 - Ảnh 2.

Xe thiết giáp LAV 6 do Canada sản xuất.

Ngoại trưởng Anita Anand cũng thông báo bổ sung thêm 20 triệu đô la Canada vào Quỹ Hỗ trợ Năng lượng Ukraine.

Số tiền này sẽ được sử dụng để mua và cung cấp thiết bị năng lượng cho các công ty Ukraine trên cơ sở cạnh tranh - phù hợp với nhu cầu hiện tại - để sửa chữa và khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga.

Canada đang áp đặt lệnh trừng phạt đối với 21 cá nhân và 53 thực thể, cũng như 100 tàu thuộc cái gọi là "hạm đội bóng tối" theo Quy định về các biện pháp kinh tế đặc biệt. Giá trần đối với dầu thô của Nga cũng đã được giảm từ 47,60 USD xuống còn 44,10 USD/thùng.

Những hạn chế mới được thiết kế nhằm tăng áp lực kinh tế lên Nga, giảm doanh thu năng lượng và hạn chế các cơ hội tài chính, bao gồm cả việc sử dụng tiền điện tử.

Trước đó, ngày 6/2, có thông tin cho rằng Ukraine sẽ nhận tên lửa không đối không từ Canada để tăng cường năng lực phòng không và đối phó với tên lửa hành trình của Nga.

Theo Militarnyi
Cây bút công nghệ: "Tôi sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua tai nghe không dây nữa - Tất cả vì lý do này"
Tags

Ukraine

xe bọc thép

Anita Anand

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại