Bộ trưởng Quốc phòng David J. McGuinty đã thông báo gia hạn Chiến dịch UNIFIER thêm 3 năm nữa, đến năm 2029.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ này, Lực lượng Vũ trang Canada cung cấp dịch vụ huấn luyện quân sự thường xuyên và đóng góp vào việc phát triển năng lực của Quân đội Ukraine. Theo chỉ thị được cập nhật, số lượng nhân viên tham gia vào hoạt động sẽ được tăng lên.

Điều này sẽ mang lại sự linh hoạt hơn trong thực hiện nhiệm vụ và cho phép Canada đáp ứng hiệu quả hơn các nhu cầu hoạt động thay đổi của Ukraine.

Ngoài ra, Ottawa sẽ chuyển giao hơn 400 xe bọc thép cho Kyiv, bao gồm 66 chiếc LAV 6 và 383 chiếc Roshel Senator, đây là một lực lượng chiến đấu cực kỳ đáng kể.

Xe thiết giáp LAV 6 do Canada sản xuất.

Ngoại trưởng Anita Anand cũng thông báo bổ sung thêm 20 triệu đô la Canada vào Quỹ Hỗ trợ Năng lượng Ukraine.

Số tiền này sẽ được sử dụng để mua và cung cấp thiết bị năng lượng cho các công ty Ukraine trên cơ sở cạnh tranh - phù hợp với nhu cầu hiện tại - để sửa chữa và khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga.

Canada đang áp đặt lệnh trừng phạt đối với 21 cá nhân và 53 thực thể, cũng như 100 tàu thuộc cái gọi là "hạm đội bóng tối" theo Quy định về các biện pháp kinh tế đặc biệt. Giá trần đối với dầu thô của Nga cũng đã được giảm từ 47,60 USD xuống còn 44,10 USD/thùng.

Những hạn chế mới được thiết kế nhằm tăng áp lực kinh tế lên Nga, giảm doanh thu năng lượng và hạn chế các cơ hội tài chính, bao gồm cả việc sử dụng tiền điện tử.

Trước đó, ngày 6/2, có thông tin cho rằng Ukraine sẽ nhận tên lửa không đối không từ Canada để tăng cường năng lực phòng không và đối phó với tên lửa hành trình của Nga.