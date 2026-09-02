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Hơn 360.000 người TP.HCM nhận lương hưu tháng 9 từ ngày nào sau nghỉ lễ 2/9?

Hà Linh
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Do kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài đến hết 2/9, BHXH TP.HCM điều chỉnh lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9.

Lịch nhận lương hưu tháng 9

Do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài từ 29/8 đến hết 2/9, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã điều chỉnh lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9/2026 cho hơn 360.000 người hưởng.

Chi trả qua tài khoản cá nhân: Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản người hưởng vào ngày 3/9/2026 (ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ).

Chi trả bằng tiền mặt:

Ngày 10/9 tại tất cả các điểm chi trả của Bưu điện. Từ ngày 11/9 đến hết 23/9 tại các bưu cục của Bưu điện Trung tâm.

Trong kỳ chi trả này, BHXH TP.HCM thực hiện chi trả cho 360.220 người, trong đó gần 97% nhận qua tài khoản cá nhân. Cơ quan BHXH khuyến khích người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận chế độ qua ngân hàng để được chi trả nhanh chóng, an toàn, hạn chế đi lại.

Người dân lưu ý kiểm tra tài khoản từ ngày 3/9 và chủ động đến điểm chi trả đúng lịch nếu nhận tiền mặt.

Tags

BHXH

lương hưu

Trợ cấp

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