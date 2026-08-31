Công an phường Cẩm Lệ thành lập 21 tổ công tác, đồng loạt xuống địa bàn, tập trung kiểm tra tại các khu dân cư, khu nhà trọ.

Công an Đà Nẵng ngày 31/8/2026 cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về triển khai cao điểm 45 ngày đêm đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy, đồng thời chủ động bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, sáng 30/8/2026, Công an phường Cẩm Lệ huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt ra quân kiểm tra, rà soát, thử test ma túy trên toàn địa bàn.

Theo đó, Công an phường Cẩm Lệ thành lập 21 tổ công tác, đồng loạt xuống địa bàn, tập trung kiểm tra tại các khu dân cư, khu nhà trọ và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy. Các tổ công tác tiến hành rà soát, kiểm danh, kiểm diện các trường hợp thuộc diện quản lý, theo dõi, đồng thời chủ động kiểm tra, thử test đối với những trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Lực lượng công an phường ra quân kiểm tra - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua đợt ra quân, lực lượng Công an phường từng bước sàng lọc, đánh giá tình hình, kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ. Đối với các trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy, Công an phường sẽ củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết liên quan và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Việc tổ chức ra quân đồng loạt với lực lượng lớn thể hiện quyết tâm của Công an phường Cẩm Lệ trong thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, không để trống địa bàn, không buông lỏng quản lý đối với các trường hợp có nguy cơ liên quan đến ma túy. Qua đó, góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh, trật tự tại các khu dân cư, nhất là trong thời gian trước và trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Thời gian tới, Công an phường Cẩm Lệ tiếp tục duy trì lực lượng bám địa bàn, tăng cường công tác quản lý, rà soát, kiểm tra và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, để Nhân dân đón kỳ nghỉ lễ Quốc khánh an toàn, bình yên.