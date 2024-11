Ngày 19-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Các bị can gồm: T.H.S., N.Đ.T., N.V.K., L.B.P. (cùng SN 2006), N.Q.H., N.S.H. (cùng SN 2007), N.X.T. (SN 2004), L.Q.M. (SN 2005), cùng trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An; N.C.B., T.H.D., N.H.K. (cùng SN 2008), N.D.T., N.Đ.H.H. (cùng SN 2007), cùng trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Quá trình điều tra, Công an huyện Nam Đàn xác định vào tối 2-11, tại huyện Nam Đàn, do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông, nhóm thanh, thiếu niên ở độ tuổi từ 14 - 20 tuổi trú tại địa bàn huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu đem theo hung khí (kiếm, dao…) rượt đuổi, đánh nhau, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây mất an ninh trật tự.

Bước đầu, công an làm rõ hơn 30 đối tượng, khởi tố 13 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, được quy định tại Khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.