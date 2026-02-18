(Ảnh: AP)

Vụ việc phương tiện va chạm liên hoàn trên cao tốc xảy ra hôm 17/2 sau khi bụi bay che khuất tầm nhìn dẫn đến tai nạn. Theo đó, bụi do gió mạnh thổi bay khắp đường cao tốc Interstate 25 ngay phía Nam Pueblo vào khoảng 10h ngày 17/2 (giờ địa phương), gây ra hiện tượng "mất tầm nhìn" - Thiếu tá Brian Lyons thuộc Cảnh sát tuần tra bang Colorado cho biết.

"Tầm nhìn gần như bằng không" - ông Lyons nói.

29 người đã được đưa đến bệnh viện với các vết thương từ nhẹ đến nặng - theo Thiếu tá Lyons. Đã xảy ra các vụ tai nạn ở cả hai bên đường cao tốc, nhưng vụ va chạm ở chiều đi về phía Nam chỉ gây thiệt hại về tài sản - theo cảnh sát tuần tra địa phương.

Nhân viên cứu hộ đang làm việc tại hiện trường vụ va chạm liên hoàn liên quan đến hơn 30 phương tiện (Ảnh: AP)

Một trong những phương tiện trong vụ va chạm liên hoàn là một chiếc xe bán tải kéo theo một rơ-moóc chở hàng chục con dê, 45 con trong số đó đã chết - cảnh sát tuần tra thông tin.

Nguyên nhân của vụ va chạm liên hoàn cách Pueblo khoảng 3,2 km vẫn đang được điều tra. Việc thiếu tầm nhìn sẽ được xem xét là một trong những yếu tố. Tuy nhiên, còn có các yếu tố khác cũng có thể liên quan - Trung sĩ Sherri Mendez, người phát ngôn của cảnh sát tuần tra, nhận định.

Những cơn gió mạnh thổi vào nửa phía Đông của bang Colorado hôm 17/2, kết hợp với thời tiết ấm áp và điều kiện khô hạn cũng được cho là nguyên nhân gây ra các vụ cháy rừng và làm chậm trễ nhiều chuyến bay tại sân bay Denver.

Trong khi đó, tuyết rơi ở phía Tây của bang Colorado mang lại độ ẩm rất cần thiết cho vùng núi.