Hơn 3 triệu người dân ở “thủ phủ” công - nông nghiệp chế biến đón tin vui

Tập đoàn Den Ouden và Tập đoàn De Heus vừa tổ chức lễ động thổ Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Den Ouden GrowSolutions tại xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 50.000 m2 tại Cụm công nghiệp Tân Hội 2 với tổng vốn đầu tư hơn 827 tỷ đồng và công suất sản xuất khoảng 70.000 tấn mỗi năm. Dự án hướng tới xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín, hiệu quả, bền vững và thân thiện với môi trường, trong đó các nguồn tài nguyên được sử dụng tối ưu và tái tuần hoàn.

Đáng chú ý, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng thu nhập cho người nông dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhà máy cũng tập trung sản xuất các sản phẩm cải tạo đất và chăm sóc cây trồng hữu cơ chất lượng cao từ phụ phẩm nông nghiệp, đặc biệt là phân gia cầm - nguồn nguyên liệu trước đây thường được xem là chất thải. Thông qua quá trình tái chế và xử lý, dự án góp phần biến chất thải chăn nuôi thành tài nguyên có giá trị, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường, cải thiện độ phì nhiêu của đất và nâng cao năng suất cây trồng.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ năm 2027. Den Ouden GrowSolutions LLC sẽ chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động xử lý, sản xuất và phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam dưới thương hiệu GrowSolutions. Trong khi đó, De Heus cùng các đối tác trang trại chăn nuôi sẽ cung cấp nguồn phân gia cầm làm nguyên liệu đầu vào cho nhà máy.

Việc sản xuất phân bón hữu cơ ngay trong nước được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian cung ứng, nâng cao tính ổn định của chuỗi cung ứng và bảo đảm chất lượng sản phẩm đồng nhất cho nông dân Việt Nam. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần giảm chi phí ngoại tệ cho mục đích nhập khẩu.

Trong bối cảnh nhu cầu về nông nghiệp bền vững ngày càng gia tăng trên toàn cầu, nhà máy được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối ngành chăn nuôi với trồng trọt. Nguồn chất thải chăn nuôi từ mạng lưới hộ chăn nuôi rộng lớn của De Heus sẽ được chuyển hóa thành các sản phẩm phân bón có giá trị, góp phần xây dựng hệ thống nông nghiệp tuần hoàn bền vững hơn.

Dự án được triển khai tại Tây Ninh - địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp và lợi thế kết nối chuỗi sản xuất. Đây cũng là địa bàn trọng điểm trong chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn, nơi các tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao đang được đầu tư bài bản. Nền tảng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy mô hình nông nghiệp tuần hoàn, nâng cao giá trị gia tăng và hướng tới phát triển bền vững cho toàn chuỗi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jeroen den Ouden, Tổng giám đốc Tập đoàn Den Ouden cho biết doanh nghiệp kỳ vọng sự hợp tác với De Heus và các đối tác tại Việt Nam sẽ mang đến những giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn và phát triển bền vững trong dài hạn.

Ông Gabor Fluit, Tổng giám đốc Tập đoàn De Heus, cho rằng tương lai của ngành nông nghiệp nằm ở việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực và giảm thiểu phát thải. Liên doanh với Den Ouden thể hiện cam kết của De Heus trong việc thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, biến phụ phẩm chăn nuôi thành các nguồn giá trị mới, đồng thời hỗ trợ người chăn nuôi nâng cao năng suất và giảm tác động tới môi trường.

Theo ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, năm 2026 là năm mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của địa phương với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, từng bước trở thành trung tâm kết nối chiến lược của khu vực.

Lãnh đạo tỉnh cho biết sau khi hoàn thành, Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Den Ouden sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi De Heus - Hùng Nhơn tại Tây Ninh. Hiện De Heus và Hùng Nhơn đã triển khai 13 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 13.100 tỷ đồng, từng bước hình thành hệ sinh thái chăn nuôi - chế biến - xuất khẩu hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Tây Ninh hiện là một trong những địa phương được đánh giá có dư địa phát triển lớn tại khu vực phía Nam. Sau khi hợp nhất với Long An, tỉnh mới có diện tích hơn 8.536 km2, dân số trên 3,28 triệu người và được xếp vào nhóm 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước.

Với vị trí kết nối giữa Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long, cùng hệ thống hạ tầng liên vùng, các khu công nghiệp quy mô lớn và mạng lưới cửa khẩu quốc tế, Tây Ninh đang được xem là một "cực tăng trưởng mới" và "cửa ngõ chiến lược cho FDI" của khu vực phía Nam.

Trong trung và dài hạn, Tây Ninh có thể đóng vai trò là "cửa ngõ xanh" về nông nghiệp - công nghiệp chế biến, là trung tâm dịch vụ hậu cần, cửa khẩu quốc tế và là đầu mối xuất khẩu của vùng.