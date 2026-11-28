Đầu tháng 10/2026, Skoda cũng đã công bố triệu hồi hơn 1,7 triệu xe trên thế giới vì lỗi tương tự.

Skoda Việt Nam vừa thông báo thu hồi 2 dòng xe Skoda Kodiaq, Karoq. Các xe này được sản xuất từ ngày 11/10/2022 đến ngày 04/1/2024. Toàn bộ xe đều được nhập khẩu từ nhà máy tại Cộng hòa Séc.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), có tổng cộng 272 xe thuộc diện ảnh hưởng. Trong đó, Skoda Kodiaq chiếm 175 xe, còn Skoda Karoq có 97 xe.

Danh sách xe Skoda triệu hồi tại Việt Nam. Ảnh: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Nguy cơ mất lái từ bu lông thước lái trên xe Skoda

Theo nhà sản xuất, lỗi nằm ở bu lông bên phải cố định thước lái với khung xe. Nguyên nhân được xác định là do thiết kế. Cụ thể, hơi ẩm có thể xâm nhập vào khu vực bu lông bên phải. Sau thời gian dài sử dụng, bu lông có thể bị rỉ sét và ăn mòn. Từ đó, đầu bu lông có nguy cơ bị gãy.

Trong trường hợp bu lông bị gãy, thước lái chỉ còn được cố định với khung xe tại một bên. Khi đó, lực tác dụng lên vỏ thước lái sẽ tăng lên trong quá trình đánh lái tĩnh. Điều này có thể dẫn đến nứt vỡ vỏ thước lái. Do đó, xe Skoda bị ảnh hưởng có nguy cơ mất khả năng điều khiển lái.

Skoda cho biết người dùng vẫn có thể sử dụng xe nhưng cần lưu ý một số dấu hiệu. Ảnh: Đại lý

Skoda hướng dẫn chủ xe xử lý lỗi

Theo khuyến cáo của Skoda, người tiêu dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng xe. Tuy nhiên, việc sửa chữa sớm tại đại lý Skoda sẽ giúp ngăn ngừa bu lông bị rỉ sét, ăn mòn.

Bên cạnh đó, hãng lưu ý một số dấu hiệu buộc chủ xe ngừng sử dụng xe. Cụ thể, khi nghe tiếng kêu kim loại bất thường ở khu vực trục trước, chủ xe phải dừng lái. Tương tự, người dùng cũng không được lái tiếp khi hệ thống lái có dấu hiệu bất thường.

Về phương án khắc phục, đại lý Skoda sẽ thay bu lông bên phải cố định thước lái. Bu lông mới có đặc tính chống ăn mòn tốt hơn chi tiết cũ. Theo đó, thời gian kiểm tra và sửa chữa dự kiến gần 1 giờ cho mỗi xe. Ngoài ra, Thành Công Motor Việt Nam chi trả toàn bộ chi phí kiểm tra, sửa chữa và linh kiện.

Tại Việt Nam, Skoda Karoq thuộc phân khúc SUV cỡ C, ra mắt vào tháng 9/2023. Mẫu xe này có hai phiên bản Ambition và Style. Giá niêm yết của hai phiên bản lần lượt là 999 triệu đồng và 1,089 tỷ đồng. Trong khi đó, Skoda Kodiaq là mẫu SUV cỡ D có 7 chỗ ngồi với giá bán lần lượt 1,189 tỷ và 1,409 tỷ đồng cho 2 bản Ambition và Style.