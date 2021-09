Hơn 250 người dân dân kẹt tại Long An: Có cả thai phụ đến kỳ sinh, các tỉnh vẫn chưa đón

Theo thông tin từ UBND huyện Tân Thạnh (Long An) cho Tuổi Trẻ hay, mặc dù đã có 102 người Đồng Tháp đã được đón về vào ngày 24/9 và 6 người Kiên Giang được đón về vào ngày 29/9, nhưng trên địa bàn vẫn còn 132 người kẹt lại tại Trường THPT Tân Thạnh.

Ngoài số người tá túc trạm trong trường cấp 3 trên, còn có 127 người dân khác đang phải trú tạm tại hàng hiên các quán cà phê, trụ sở ấp ven quốc lộ N2.

Những người dân mắc kẹt này chủ yếu bị các chốt kiểm soát dịch cửa ngõ vào Đồng Tháp đóng trên quốc lộ N2 ngăn chặn nên được huyện Tân Thạnh đưa vào đây, chủ yếu là người dân các tỉnh Đồng Tháp, An Giang.

Đáng chú ý, trong hơn 250 người dân kẹt lại có tới 16 thai phụ, đặc biệt là 2 thai phụ đến ngày sinh nhưng chỉ có 1 người vượt cạn thành công, còn 1 người mất con.

Theo báo Long An, UBND huyện Tân Thạnh đã cử 20 cán bộ và 2 nhân viên y tế theo dõi sức khỏe cho những công dân trên. Mỗi ngày, huyện này xuất kinh phí bình quân 15 triệu đồng/ngày lo chi ăn uống cho họ.

Huyện Tân Thạnh đã nỗ lực lo chỗ ăn, chỗ nghỉ rất tốt cho người dân mắc kẹt. Đồng thời, còn kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ thêm sữa, bánh, trái cây,...

Đích thân Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh - Lê Thanh Đông đã tới thăm, chia sẻ với người dân nơi đây và nói sẽ tạo điều kiện cho người dân được về quê khi các ngành chức năng của tỉnh bạn chấp nhận đón người.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cũng đã yêu cầu huyện Tân Thạnh phải nhanh chóng tìm điểm trú ngụ an toàn cho 127 người dân đang trú tạm trong hàng quán ven đường.

"Hiện các tỉnh vẫn chưa nhận, mà họ đã ở trên địa bàn chúng ta thì chúng ta phải tiếp tục cưu mang, chăm sóc cho tốt đến khi nào quê nhà họ đón nhận thôi", Tuổi Trẻ dẫn lời ông Được nói trong hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào chiều tối 29/9.

Theo chuyên trang Công an TP.HCM, từ ngày 22/9 đến nay, đã có hàng trăm người quê các tỉnh Đồng Tháp, An Giang… về quê bằng xe cá nhân nhưng bị chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên QL N2 thuộc khu vực giáp ranh giữa huyện Tân Thạnh (Long An) và huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) chặn lại.

Được biết, phần lớn những người đang kẹt lại đây là công nhân lao động ở các Khu công nghiệp huyện Đức Hòa, Bến Lức (Long An) có quê ở các tỉnh miền Tây. Qua kiểm tra, hầu hết đã được tiêm vắc xin mũi 1, có người đã tiêm mũi 2, tuy nhiên cũng có vài trường hợp chưa tiêm mũi nào.

Tổng hợp