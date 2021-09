Trốn thoát khỏi bãi vàng, 2 thanh niên đi bộ ròng rã 7 ngày để tìm đường về quê

Ngày 23//9, ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch UBND xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng), cho biết đang hỗ trợ cho 2 thanh niên vừa trốn thoát khỏi bãi vàng và đang tìm phương tiện để hỗ trợ 2 người về quê Nghệ An.

Ông Bình cho biết trước đó vào ngày 21/9, chốt kiểm soát dịch xã Hoà Phước (giáp ranh tỉnh Quảng Nam) phát hiện 2 thanh niên đi bộ đến chốt kiểm soát.

Hai người khai tên Mon Văn Dần (23 tuổi) và Ven Văn Cường (17 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), là người đồng bào dân tộc Khơ Mú. Hai người đói, khát, trên người không có tiền nên xin chốt kiểm dịch thức ăn, nước uống.

Dần cho biết trước đó vào đầu năm 2021, một người đến bản tuyển người vào làm việc tại bãi vàng thuộc xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam). Dần thấy họ trả lương cao nên rủ thêm Cường cùng đi theo để làm việc.

Đầu tháng 9, Quảng Nam có mưa lớn nên một số hầm trong bãi vàng bị sập khiến Dần và Cường sợ hãi muốn bỏ việc về quê. Hai người đòi tiền công nhưng chủ bãi không đồng ý, yêu cầu phải tiếp tục làm việc đến tết thì mới được nhận tiền.

Ven Văn Cường bỏ trốn khỏi bãi vàng vì sợ cảnh sập hầm

"Hai em em sợ sập hầm nên bỏ trốn khỏi bãi vàng mà không có tiền trong túi. Tụi em băng rừng tìm ra đường lớn rồi đi về hướng TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). Từ Tam Kỳ, tụi em đi theo Quốc lộ 1A để về Nghệ An.

Do đi bộ nên hành lý tụi em vứt đi chỉ giữ lại giấy tờ và điện thoại. Dọc đường đi đã bán 1 điện thoại để lấy tiền mua bánh ăn", Dần kể.

Theo Dần, do ở trong rừng lâu nên khi ra đường không biết tình hình xe cộ đi lại. Hai anh em hỏi người dân mới biết do dịch Covid-19 nên xe cộ thưa thớt, cũng không thể bắt xe về Nghệ An nên quyết định tiếp tục đi bộ.

"Hai anh em đi bộ, đói thì tụi em xin ăn, bán điện thoại xong thì mua bánh mang theo ăn dọc đường. Lúc nào quá mệt thì tìm mái hiên nhà người dân nằm nghỉ lấy sức", Dần cho biết.

Theo Dần, 2 anh em đã khiếp sợ cảnh làm thuê trong bãi vàng vì vất vả, nguy hiểm mà không nhận được tiền lương. Do vậy, cả 2 cho biết sau khi về quê cả 2 sẽ ở nhà làm ăn chứ không theo người đi làm ăn xa nữa.

Ông Trần Bùi Quốc Bình cho hay do cả hai nằng nặc xin về quê nên UBND xã Hoà Phước sẽ tìm cách hỗ trợ phương tiện để cả hai di chuyển ra khỏi địa phận Đà Nẵng về nhà.

Hiện cả 2 đang lưu trú tạm tại xã Hoà Phước để ổn định sức khoẻ, chờ chính quyền địa phương tìm được xe trở về quê.