Hơn 2.000 tỷ đồng “đánh thức” 150 ha đất, Bắc Ninh bổ sung 2 “điểm hút” công nghiệp mới

Công nghiệp xanh là lĩnh vực được ưu tiên phát triển.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh vừa có quyết định thành lập 2 cụm công nghiệp mới.

Đầu tiên là Cụm công nghiệp Tiên Sơn tại phường Vân Hà. Cụm công nghiệp Tiên Sơn do Công ty Cổ phần BG làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, với diện tích khoảng 75 ha.

Cụm công nghiệp này định hướng phát triển theo hướng công nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và tài nguyên.

Cụm công nghiệp sẽ thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo như: Sản xuất đồ uống, trang phục, sản phẩm từ da, chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, sản xuất giấy và bao bì từ giấy, in ấn, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, sản phẩm từ cao su và plastic, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, thiết bị điện, máy móc, thiết bị, ô tô và xe có động cơ, phương tiện vận tải khác và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khác.

Bên cạnh đó, cụm công nghiệp được thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định; kho bãi và lưu giữ hàng hóa phục vụ trực tiếp cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương; cho thuê kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất. Việc thu hút đầu tư phải bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường, thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

Đáng chú ý, hệ thống thu gom, thoát nước mưa và thu gom nước thải được xây dựng riêng biệt; trạm xử lý nước thải tập trung được đầu tư với công nghệ phù hợp, tiên tiến, bảo đảm nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Cụm công nghiệp cũng bố trí khu vực tập kết, phân loại, lưu giữ và thu gom chất thải theo quy định, kết hợp hệ thống cây xanh, mặt nước và các công trình bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan.

Tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tiên Sơn là hơn 1.012 tỷ đồng, trong đó vốn của chủ đầu tư 212,021 tỷ đồng, chiếm 20,95%; vốn vay từ các ngân hàng thương mại và nguồn vốn huy động khác 800 tỷ đồng, chiếm 79,05%. Tiến độ thực hiện dự án từ tháng 7/2026 đến hết tháng 12/2028.

Hình minh họa

Cùng với đó, tỉnh cũng thành lập Cụm công nghiệp Nghĩa Trung, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, với diện tích khoảng 75 ha.

Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp Green Nexus là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nghĩa Trung là hơn 1.067 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 170,814 tỷ đồng, chiếm 16%; vốn vay từ các ngân hàng thương mại và vốn huy động khác khoảng 896,711 tỷ đồng, chiếm 84%.

Các ngành nghề dự kiến thu hút đầu tư gồm: Sản xuất, chế biến thực phẩm (không giết mổ gia súc, gia cầm); sản xuất đồ uống; sản xuất trang phục, vali, túi xách, giày dép; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất giấy, bao bì; in ấn; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic; sản xuất kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học; thiết bị điện; máy móc, thiết bị; ô tô và phương tiện vận tải khác; công nghiệp chế biến, chế tạo khác; khai thác, xử lý và cung cấp nước.

Ngoài ra, Cụm công nghiệp được thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định và kho bãi, lưu giữ hàng hóa phục vụ trực tiếp cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương; cho thuê kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất.

Tiến độ thực hiện dự án từ tháng 8/2026 đến hết tháng 6/2029.