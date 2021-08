Hơn 2.000 công an nhiễm bệnh, gần 10 người hy sinh do mắc Covid-19 trong lúc làm nhiệm vụ

Ngày 30/8, Bộ Công an đã tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện dã chiến Phước Lộc được đặt tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TPHCM phục vụ việc điều trị bệnh nhân Covid-19. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, TP HCM...



Đại tá Tiền Thanh Liêm, Phó Giám đốc Bệnh viện 30/4 Bộ Công an được giao làm Giám đốc Bệnh viện.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, sau thời gian dài trên tuyến đầu chiến đấu với Covid-19, hiện lực lượng Công an đã có trên 2.000 cán bộ, chiến sĩ bị nhiễm Covid-19 và gần 10 chiến sĩ hy sinh do nhiễm Covid-19 trong lúc làm nhiệm vụ.

Trung tướng Ngọc khẳng định, thời gian qua, lực lượng Công an đã sát cánh cùng với lực lượng Quân đội và ngành Y tế thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ của lực lượng tuyến đầu theo chỉ đạo cụ thể của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ.

"Cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự để phòng chống dịch bệnh; tham gia chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, thân nhân cán bộ chiến sĩ và nhân dân, thời gian tới lực lượng Công an tiếp tục "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để nắm chắc tình hình.

Phát hiện ngay những trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh, những trường hợp thiếu ăn trong thời điểm giãn cách xã hội mà không được chăm sóc kịp thời hoặc những trường hợp cần tiếp cận y tế nhưng chưa được đáp ứng để hỗ trợ trực tiếp hoặc báo cáo các cấp chính quyền hỗ trợ", Cổng thông tin Bộ Công an dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc khẳng định.

Thêm một bệnh viện là thêm niềm hy vọng

Cũng có mặt tại buổi lễ, vũ đức đam">Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ xúc động về những đóng góp, hy sinh của lực lượng công an trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Ông cũng khẳng định, có thêm một bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 là thêm hy vọng, niềm tin giữ lại rất nhiều cuộc sống, nhưng cũng là tiếng chuông cảnh báo về sự quá tải hệ thống điều trị khi có quá nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó nguyên nhân căn bản nhất là chưa thực hiện triệt để giãn cách xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng Tổ công tác đặc biệt kiểm tra trang thiết bị của Bệnh viện (Ảnh: CTTĐT Bộ CA)

"Chúng ta đã và đang làm tất cả để cùng nhau bảo vệ bằng được tính mạng, sức khỏe của nhân dân và các lực lượng. Thêm một bệnh viện là thêm niềm hy vọng, thêm niềm tin giữ lại rất nhiều cuộc sống...", VnExpress dẫn lời Phó thủ tướng nói. Qua đó, Phó Thủ tướng mong muốn đội ngũ y tế bệnh viện luôn cố gắng phấn đấu để không có ca tử vong do dịch bệnh, tất cả các bệnh nhân vào đây phải được cứu chữa kịp thời.



Phó thủ tướng đánh giá việc Bộ Công an đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến Phước Lộc là một minh chứng cho sự hiệp đồng tác chiến, không còn phân biệt giữa lực lượng vũ trang với dân sự, giữa Trung ương với địa phương, giữa chính quyền với doanh nghiệp trong cuộc chiến chống Covid-19.

(Tổng hợp)