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Hơn 11.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ 2/9

Thanh Hà
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Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT trên toàn quốc phát hiện, lập biên bản hơn 97.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 17.000 trường hợp vi phạm tốc độ.

Hơn 11 . 000 Trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ lễ 2 / 9 - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Chiều 2/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người, bị thương 134 người.

So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 68 vụ, giảm 54 người chết và giảm 26 người bị thương.

Riêng trong ngày 2/9, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người và bị thương 21 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 34 vụ, giảm 23 người chết và giảm 17 người bị thương.

Theo Cục CSGT, trong kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT các địa phương đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong 5 ngày, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 97.621 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX), chứng chỉ chuyên môn 1.540 trường hợp; trừ điểm 9.301 GPLX và tạm giữ 15.171 phương tiện.

Riêng trên đường bộ, CSGT phát hiện 76.845 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 17.074 trường hợp vi phạm tốc độ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 388 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 138 trường hợp quá khổ giới hạn, 658 trường hợp chở quá số người quy định và 857 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Đáng chú ý, CSGT phát hiện 29 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường bộ.

Trên các tuyến cao tốc, các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm soát 8.938 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 701 trường hợp vi phạm; trừ điểm GPLX 270 trường hợp, tạm giữ 5 phương tiện và gửi thông báo vi phạm 3.332 trường hợp.

Đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng CSGT đã lập biên bản 11 trường hợp, gồm 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải.

CSGT đã tạm giữ 11 GPLX và trừ điểm 11 GPLX đối với các trường hợp vi phạm này.

Tags

nồng độ cồn

cục CSGT

tai nạn giao thông

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