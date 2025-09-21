HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hơn 100.000 xe Xiaomi SU7 gặp lỗi hệ thống hỗ trợ lái

M.Phương |

Xiaomi cho biết sẽ khắc phục bằng cách cập nhật phần mềm qua OTA miễn phí, đồng thời thông báo đến khách hàng qua tin nhắn và ứng dụng di động

Hệ thống quản lý thị trường Trung Quốc (SAMR) vừa đăng tải thông báo triệu hồi 116.887 xe điện SU7 Standard Edition sản xuất từ ngày 6-2-2024 đến 30-8-2025 của hãng Xiaomi (Trung Quốc).

Nguyên nhân của đợt triệu hồi này là bởi hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 trên cao tốc trong một số tình huống đặc biệt có thể không nhận diện, cảnh báo hoặc phản ứng chính xác, từ đó làm tăng nguy cơ va chạm nếu người lái không kịp can thiệp.

Xiaomi cho biết sẽ khắc phục bằng cách cập nhật phần mềm qua OTA miễn phí, đồng thời thông báo đến khách hàng qua tin nhắn và ứng dụng di động.

Đáng chú ý, tháng 3-2025, một vụ tai nạn khiến 3 sinh viên đại học tử vong được cho là bởi chiếc SU7 đang chạy ở chế độ lái tự động gây ra. Vụ việc đã làm dấy lên tranh cãi về mức độ an toàn của công nghệ tự lái.

Trước đó, Xpeng cũng phải triệu hồi mẫu P7+, cho thấy ngành xe điện Trung Quốc đang bước vào giai đoạn minh bạch hơn về an toàn sản phẩm.

