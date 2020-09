Hơn 10.000 sản phẩm thực phẩm Minh Chay được bán online trước khi phát hiện ngộ độc

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Nguyễn Minh Hùng thông tin.

Đại diện Cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết, ngay sau khi nắm bắt vụ việc có người bị ngộ độc do ăn pate Minh Chay. Ngày 24/8, Đội Quản lý thị trường số 9 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Đoàn kiểm tra ATTP tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh, sản xuất của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới.

Trước đó, ngày 18/8, gia đình ông Đào Gia Tuấn trú tại xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội nhập viện tại trung tâm chống độc Bạch Mai, nguyên nhân do ngộ độc thực phẩm. Theo chia sẻ của ông Tuấn, gia đình có mua 2 hộp pate Minh Chay và 4 ngày sau có biểu hiện ngộ độc.

Ngày 27/8, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện Đông Anh, tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới. Lực lượng chức năng đã phát hiện 3 lỗi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh sản xuất của tổ chức trên như: sử dụng người lao động tiếp xúc với sản phẩm không đeo khẩu trang; dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy; hàng hóa nguyên liệu đầu vào có nhãn ghi không đủ nội dung các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa.

Với các vị phạm này, UBND huyện Đông Anh đã ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền 17,5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới.

Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới thành lập năm 2018. Tuy nhiên, đến tháng 1/2020 Chi cục Bảo vệ nông lâm thủy sản cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Theo báo của đội 9 quản lý địa bàn vì lý do dịch Covid-19 nên doanh nghiệp này không hoạt động.

Đến tháng 7/2020, doanh nghiệp bắt đầu hoạt động từ 1/7 cho đến thời điểm phát hiện công ty này đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm chay qua hình thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng qua mạng không có cửa hàng, hệ thống phân phối.

Ngày 30/8, Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) kiểm tra và đình chỉ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này. Ngày 31/8, Cục an toàn thực phẩm có văn bản chính thức đề nghị Công an thành phố vào cuộc xem xét, xử lý hình sự nếu có đối với doanh nghiệp này.

Trên cơ sở vụ việc xảy ra, Tổng Cục quản lý thị trường, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Cục quản lý thị trường Hà Nội tiến hành phối hợp với cơ quan chức năng thu hồi sản phẩm.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo các đội địa bàn điều tra các trung tâm thương mại,siêu thị, các chợ đầu mối, các chợ nếu phát hiện sản phẩm thì thu hồi ngay. Bản thân doanh nghiệp cũng có danh sách bán cho người tiêu dùng để liên hệ thu hồi sản phẩm, trả lại tiền”, ông Hùng nói.

Trao đổi với báo chí, ông Hùng cho biết, do mô hình sản xuất của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới sản xuất nhỏ lẻ cùng với đang có dịch Covid-19 nên sản xuất cầm chừng.

Trước đó, Đội quản lý thị trường số 9 đã xuống cơ sở, yêu cầu cam kết, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật quản lý thị trường chỉ kiểm tra sản xuất đối với mặt hàng do ngành công thương quản lý.

“Lĩnh vực an toàn thực phẩm vô cùng phức tạp cần sự vào cuộc phối hợp của các Bộ ngành, đặc biệt UBND các cấp. Tôi cho rằng, lĩnh vực này không vào cuộc có cơ chế phối hợp thì rất khó quản lý.

Tất cả các Bộ ban ngành, đơn vị, địa phương được phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước đều phải có trách nhiệm trong lĩnh vực quản lý về chất lượng an toàn thực phẩm", ông Hùng nói./.

Hiện nay, đã thu hồi 141 sản phẩm của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới trên địa bàn Hà Nội, trong đó có 35 sản phẩm pate Minh Chay được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội để phục vụ điều tra. Hầu hết các khách hàng đã sử dụng hết hoặc bỏ đi sau khi biết thông tin cảnh báo nên việc thu hồi sản phẩm của Công ty này cũng gặp khó khan nhất định. Đến nay đã liên hệ được với 1.857 khách hàng, khách hàng chưa liên lạc được là 142. Tổng số lọ pate Minh Chay mua 1.220 lọ đã sử dụng hoặc bỏ đi là 1.030 lọ, còn lại 190 lọ đang thu hồi./.