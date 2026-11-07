Hơn 1.000 nhân viên rời đi, PNJ nhận thêm đơn xin nghỉ của Giám đốc cấp cao Tài chính

PNJ tiếp tục có biến động ở bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa công bố thông tin về việc nhận được thư từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc cao cấp – Tài chính nhiệm kỳ 2025–2028 với lý do nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị công ty đã xem xét và chấp thuận đề nghị này, theo đó, ông Nguyễn Minh Hải sẽ chính thức thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc cao cấp – Tài chính kể từ ngày 17/11/2026. Sau khi từ nhiệm, ông không còn giữ chức vụ nào tại PNJ theo thông báo thay đổi nhân sự.

Hội đồng quản trị PNJ giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục nhân sự liên quan, đồng thời bảo đảm duy trì hoạt động liên tục của Khối Tài chính và công ty. Doanh nghiệp chưa công bố nhân sự thay thế vị trí của ông Hải trong đợt công bố thông tin này.

Ông Nguyễn Minh Hải bắt đầu đảm nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp – Tài chính từ ngày 1/1/2025, theo quyết định bổ nhiệm được HĐQT thông qua vào tháng 12/2024, thay thế bà Đặng Thị Lài. Trước đó, ông từng giữ chức Giám đốc Chiến lược đầu tư tài chính tại PNJ.

Như vậy, ông Hải rời vị trí lãnh đạo tài chính cấp cao sau chưa đầy hai năm đảm nhiệm, sớm hơn thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2025–2028.

Ông Nguyễn Minh Hải (Ảnh: PNJ)

Theo bản cung cấp thông tin đi kèm công bố, ông Hải hiện sở hữu 90.750 cổ phiếu PNJ, tương đương khoảng 0,02% vốn điều lệ. Ông đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần EFIMA và thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thời trang CAO. Trong đó, ông sẽ thôi vai trò tại CAO kể từ ngày 17/11/2026.

Hơn 1.000 nhân sự rời PNJ chỉ trong một quý

Việc thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh PNJ đang trải qua giai đoạn kinh doanh nhiều thách thức, với quy mô lao động và mạng lưới cửa hàng đều thu hẹp đáng kể.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, tính đến ngày 30/9, PNJ và các công ty con có tổng cộng 7.123 nhân viên, giảm khoảng 1.040 người so với cuối quý 2. Tương ứng, quy mô nhân sự giảm gần 13% chỉ sau ba tháng.

Cùng với sự sụt giảm về nhân sự, PNJ cũng thu hẹp hệ thống phân phối, với số lượng cửa hàng kinh doanh giảm hơn 30 điểm bán so với cuối quý 2/2026.

Tình hình kinh doanh của PNJ cũng chịu sức ép đáng kể. Trong quý 3/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận gộp chỉ còn khoảng 609 tỷ đồng, giảm tới 62% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ gần 19,8% xuống 8,7%, phản ánh áp lực lên hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trang sức này.

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng mạnh lên hơn 82 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 13% và 11% so với cùng kỳ, cho thấy PNJ đang thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí vận hành.

Sau khi trừ các khoản chi phí, PNJ báo lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng trong quý 3, trái ngược với khoản lãi gần 496 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của PNJ đạt khoảng 32.704 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ còn khoảng 471 tỷ đồng, giảm tới 71% so với mức 1.610 tỷ đồng của 9 tháng năm trước.

Bức tranh dòng tiền cũng kém khả quan khi dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm âm khoảng 883 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương hơn 1.700 tỷ đồng.

Theo giải trình của PNJ, kết quả kinh doanh chịu tác động từ sự thay đổi nhu cầu thị trường, biến động bất thường của giá vàng, cùng sự dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu và nhóm sản phẩm.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, thừa nhận doanh nghiệp đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong gần 40 năm hình thành và phát triển.

Tại đại hội, cổ đông PNJ đã thông qua các phương án liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, huy động vốn và tái thiết hoạt động. Trong đó, doanh nghiệp lên kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu nhằm huy động khoảng 8.000 tỷ đồng phục vụ quá trình tái thiết.