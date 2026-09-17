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Hơn 1.000 nhà đầu tư chờ sổ đỏ tại dự án FLC của ông Trịnh Văn Quyết, chính quyền yêu cầu hoàn tất nghĩa vụ tài chính

Anh Khôi
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Một dự án đô thị quy mô lớn của FLC tại Quảng Ninh đang được địa phương yêu cầu tập trung xử lý các tồn tại liên quan đến tài chính, đất đai và hạ tầng.

Ngày 15/9, UBND phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với Tập đoàn FLC về tình hình và tiến độ triển khai dự án gồm các hạng mục nhà ở xã hội, nhà ở thương mại trên địa bàn.

Hơn 1.000 nhà đầu tư chờ sổ đỏ tại dự án FLC của ông Trịnh Văn Quyết, chính quyền yêu cầu hoàn tất nghĩa vụ tài chính - Ảnh 1.

Phía FLC có bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn, cùng đại diện các đơn vị chuyên môn.

Tại buổi làm việc, FLC cho biết tiến độ dự án đang chịu ảnh hưởng bởi một số khó khăn, vướng mắc, tập trung vào việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính, hồ sơ, thủ tục đất đai và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Hơn 1.000 nhà đầu tư chờ sổ đỏ tại dự án FLC của ông Trịnh Văn Quyết, chính quyền yêu cầu hoàn tất nghĩa vụ tài chính - Ảnh 2.

Doanh nghiệp cho biết đang tập trung nguồn lực để từng bước xử lý các tồn tại, hoàn thiện các nghĩa vụ và hạng mục theo quy định. FLC đồng thời mong muốn các nhà đầu tư thứ cấp tiếp tục đồng hành, chia sẻ và phối hợp trong quá trình tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện dự án.

Hơn 1.000 nhà đầu tư chờ sổ đỏ tại dự án FLC của ông Trịnh Văn Quyết, chính quyền yêu cầu hoàn tất nghĩa vụ tài chính - Ảnh 3.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh Lê Tuấn Vũ yêu cầu FLC tập trung cao nhất nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các nghĩa vụ tài chính, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhất là những hạng mục còn tồn tại.

Theo lãnh đạo địa phương, việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính và hạ tầng cơ sở là những nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định để hoàn thiện điều kiện thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 1.000 nhà đầu tư thứ cấp.

FLC được yêu cầu xây dựng lộ trình cụ thể, xác định rõ từng phần việc, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ vướng mắc.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đã yêu cầu FLC hoàn thiện các hạng mục hạ tầng còn dang dở, hồ sơ pháp lý và xử lý các nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án.

Dự án được nhắc tới là FLC Tropical City Ha Long, trước đây thuộc khu vực Cao Xanh - Hà Khánh, TP Hạ Long, nay thuộc phường Cao Xanh. Theo thông tin FLC từng công bố, dự án có quy mô khoảng 88 ha, tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, gồm hơn 2.300 căn liền kề, shophouse và 4 tòa chung cư.

FLC Tropical City Ha Long được triển khai từ thời ông Trịnh Văn Quyết còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC. Năm 2019, ông Quyết từng trực tiếp thị sát công trường và làm việc về tiến độ dự án.

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FLC

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