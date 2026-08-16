Hơn 1.000 khán giả xúc động nghe Hồng Nhung, Hiền Thục, Cẩm Vân hát về mẹ

Đêm nhạc "Mẹ tôi..." với sự tham gia của dàn nghệ sĩ tên tuổi đã mang lại nhiều cảm xúc khó quên cho hơn 1.000 khán giả.

Tối 15/8/2026, tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), hơn 1.000 khán giả tham dự đêm nhạc "Mẹ tôi...". Chương trình thuộc chuỗi nghệ thuật thường niên "Mẹ là tình yêu" mùa 6 do Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ tổ chức.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Đêm nhạc mở màn với bản hòa tấu "Mẹ là tình yêu" do dàn 16 violin trình diễn, đạo diễn Nguyễn Thiên Minh dàn dựng, nghệ sĩ Lê Thanh Tâm phụ trách phần âm nhạc. Chương trình được dẫn dắt bởi hai MC Đỗ Thụy và Hồng Phúc.

Trên sân khấu, các giọng ca thuộc nhiều thế hệ lần lượt kể những câu chuyện về mẹ qua âm nhạc. Cẩm Vân và CeCe Trương thể hiện "Ca dao mẹ", "Một ngày tôi quên hết" và "Con yêu". Hồng Nhung trình diễn "Mẹ ru", "Mẹ yêu con" và "Cảm ơn". Hiền Thục với "Nhật ký của mẹ". Hồ Văn Cường thể hiện "Mẹ tôi". Hoàng Bách mang đến "Tôi muốn về nhà". Chương trình còn có sự góp mặt của Duy Mạnh, Cầm và Táo.

Diva Hồng Nhung

Hồ Văn Cường.

Một trong những tiết mục xúc động là "Ước mơ của mẹ" với sự thể hiện của Hiền Thục, Táo, nghệ sĩ Thục An và con trai – ca sĩ Hoàng Bách. Các nghệ sĩ nối tiếp nhau trên sân khấu, tái hiện hình ảnh tình mẫu tử được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đêm nhạc khép lại bằng ca khúc "Chưa bao giờ mẹ kể" với sự tham gia của toàn thể nghệ sĩ.

Đêm nhạc cũng tổ chức đấu giá ba tác phẩm điêu khắc ánh sáng của nhà điêu khắc Vĩnh Đỗ. Các tác phẩm lấy cảm hứng từ áo dài và nón lá Bắc Bộ, nón quai thao, đèn lồng và những ký ức Việt Nam, mỗi tác phẩm mang hai trạng thái ánh sáng dành cho ngày và đêm.

Phát biểu khai mạc, bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Chủ tịch Quỹ Bông Hồng Nhỏ, chia sẻ: "Bằng tình yêu thương rộng mở trao đi, quý vị không chỉ giúp đỡ mà đang trở thành 'người mẹ thứ hai', người mang đến sự an lành mà các em nhỏ hằng ao ước". Bà đồng thời nhắc lại cam kết mà Quỹ Bông Hồng Nhỏ theo đuổi: "Hy vọng không làm thất vọng – Hope does not Disappoint".

Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Chủ tịch Quỹ Bông Hồng Nhỏ.

Khởi động từ ngày 6/7/2026, "Mẹ Là Tình Yêu" mùa 6 đã quyên góp được 2.008.775.578 đồng trước khi đêm diễn diễn ra. Riêng trong đêm 15/8, chương trình tiếp nhận thêm 828.500.000 đồng tiền ủng hộ. Như vậy, tổng số tiền quyên góp của mùa 6 đạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Toàn bộ nguồn lực được dành cho các hoạt động của Quỹ trong năm 2026, tập trung vào hai dự án: hỗ trợ phát triển giáo dục toàn diện cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, miền núi khó khăn và đồng hành cùng các gia đình có con rối loạn phát triển.