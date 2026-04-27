Hơn 1.000 công nhân trở lại nhà máy thép 6.000 tỷ, hồi sinh cuộc khai thác một trong những mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam

Sau giai đoạn dài phải tạm dừng vận hành, hệ thống lò cao của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) đã chính thức hoạt động trở lại. Tính đến nay, nhà máy ghi nhận sự trở lại của 1.082 cán bộ và công nhân viên với mức thu nhập bình quân đạt 11,5 triệu đồng mỗi tháng.

Sự "hồi sinh" của nhà máy diễn ra sau khi có "chủ mới" là ﻿Công ty CP Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ đô. Doanh nghiệp này chính thức tham gia điều hành từ ngày 20/04/2026.

Ngay sau khi tiếp quản, nhà đầu tư nội đã thực hiện đợt tăng vốn điều lệ từ 1.200 tỷ đồng lên mức 3.000 tỷ đồng vào ngày 21/04/2026. Lộ trình đến tháng 6/2026, Công ty Thủ đô dự kiến mua lại toàn bộ phần vốn góp của các cổ đông còn lại để hoàn tất quá trình tư nhân hóa toàn diện.

Đây là tín hiệu quan trọng đối với ngành công nghiệp tỉnh Lào Cai, bởi dự án này đóng góp khoảng 16% giá trị sản xuất tại khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Số liệu sản xuất trong quý I/2026, sản lượng phôi thép đạt gần 86.000 tấn và khối lượng tiêu thụ thực tế đạt trên 95.000 tấn. Tổng doanh thu trong ba tháng đầu năm đạt xấp xỉ 1.133 tỷ đồng.

Hiện tại, công suất nhà máy duy trì ổn định ở mức 1.200 tấn mỗi ngày và đơn vị dự kiến sẽ nâng dần lên ngưỡng 1.500 đến 1.800 tấn để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với áp lực tài chính khi ghi nhận mức lỗ 177 tỷ đồng trong quý đầu năm do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Lịch sử thăng trầm và sự rút lui của đối tác ngoại

Dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai có tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 6.000 tỷ đồng, đi vào hoạt động từ năm 2014. VTM từng là mô hình liên doanh giữa Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) nắm 46,85% vốn, Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) nắm 8,1% và Công ty Gang thép Côn Minh (Trung Quốc - KISC) nắm 45%.

Sau giai đoạn đầu vận hành, dự án gặp nhiều khó khăn với lỗ lũy kế chạm mức 1.188 tỷ đồng tính đến cuối năm 2016. Những hệ lụy từ mất cân đối dòng tiền đã khiến nhà máy phải đóng cửa từ tháng 5/2022, dẫn đến tình trạng nợ lương 1.262 lao động với tổng số tiền 135 tỷ đồng.

Bước ngoặt mới diễn ra khi phía đối tác Trung Quốc chính thức thoái vốn toàn bộ khỏi liên doanh và đơn vị thay thế là Công ty CP Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ đô.

Lộ trình tái cơ cấu và bài toán quặng sắt Quý Xa

Sự xuất hiện của chủ mới đi kèm với cam kết xử lý các nghĩa vụ tài chính tồn đọng. Doanh nghiệp đã thiết lập kế hoạch thanh toán dứt điểm 500 tỷ đồng nợ ngân sách và gần 60 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội ngay trong tháng 5/2026. Đồng thời, các khoản nợ lương từ năm 2022 cũng đang được lên lộ trình chi trả cụ thể cho người lao động.

﻿Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung cũng là đơn vị khai thác mỏ sắt Quý Xa - một trong những mỏ quặng lớn nhất Việt Nam với trữ lượng khoảng 120 triệu tấn. Trong giai đoạn 2007 - 2020, liên doanh cũ mới chỉ khai thác khoảng 20 triệu tấn, tương đương chưa tới 20% trữ lượng.

Việc đảm bảo nguồn cung quặng ổn định từ mỏ này là điều kiện tiên quyết để nhà máy tối ưu giá thành và hướng tới mục tiêu đóng góp ngân sách khoảng 1.100 tỷ đồng mỗi năm khi vận hành ổn định. Tuy nhiên, việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và cấp phép khai thác tại mỏ Quý Xa vẫn là thách thức lớn nhất mà nhà đầu tư mới cần vượt qua trong thời gian tới.