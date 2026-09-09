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Hơn 1.000 cây xăng PVOIL sẽ thu gom dầu ăn đã qua sử dụng

Phạm Duy/VTC News
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Theo kế hoạch, chương trình sẽ được triển khai trước tại TP.HCM, sau đó từng bước mở rộng ra các địa phương trên cả nước.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và FatHopes Energy hợp tác chiến lược nhằm xây dựng mạng lưới thu gom dầu ăn đã qua sử dụng tại Việt Nam, nhằm tạo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và các loại nhiên liệu sinh học tiên tiến.

Dầu ăn đã qua sử dụng sẽ được thu gom từ nhà hàng, bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến thực phẩm, thủy sản, hộ gia đình và các nguồn phát sinh phù hợp. Đây là một trong những nguồn nguyên liệu có thể được sử dụng để sản xuất SAF. Khi được thu gom và quản lý đúng quy trình, nguồn dầu này có thể được đưa trở lại chuỗi sản xuất thay vì trở thành chất thải hoặc bị xử lý không đúng cách, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

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PVOIL hiện có 1.050 cửa hàng xăng dầu cùng hệ thống kho và logistics trên cả nước. (Ảnh: PVOIL).

PVOIL hiện có khoảng 1.050 cửa hàng xăng dầu trực thuộc cùng hệ thống kho, vận tải và logistics trên cả nước. PVOIL Trans - đơn vị thành viên của PVOIL - sẽ trực tiếp thu gom, phối hợp với các doanh nghiệp, cộng đồng và các bên liên quan tại địa phương để triển khai và từng bước mở rộng mạng lưới.

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Tùy theo khả năng khai thác nguồn cung thực tế của thị trường trong nước, PVOIL sẽ hướng tới xây dựng mạng lưới thu gom UCO quy mô lớn tại Việt Nam.

SAF được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu đáp ứng tiêu chí bền vững, trong đó có dầu ăn đã qua sử dụng, dầu mỡ thải và một số loại chất thải, phụ phẩm khác. So với nhiên liệu hàng không truyền thống có nguồn gốc hóa thạch, SAF có khả năng giảm phát thải khí nhà kính xét trên toàn bộ vòng đời nhiên liệu và là một trong những giải pháp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải của ngành hàng không.

FatHopes Energy là doanh nghiệp Malaysia hoạt động trong lĩnh vực thu gom và phát triển chuỗi cung ứng nguyên liệu có nguồn gốc từ chất thải phục vụ sản xuất nhiên liệu bền vững. Doanh nghiệp sẽ cung cấp công nghệ, kinh nghiệm vận hành và phương pháp tổ chức thu gom đã được triển khai tại khu vực Đông Nam Á.

Tags

PVOil

Nhiên liệu hàng không bền vững

kinh tế tuần hoàn

SAF

Hơn 1.000 cây xăng PVOIL

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