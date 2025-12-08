Đoạn video quay sinh vật khổng lồ khiến cả vùng giáp rừng xôn xao

Rạng sáng 23/11/2015, mạng xã hội Thái Lan bất ngờ xôn xao khi một đoạn video ghi lại cảnh gần chục sinh vật khổng lồ lặng lẽ băng qua rừng thuộc huyện Wang Nam Khiao, tỉnh Nakhon Ratchasima. Chúng đều là những con voi hoang dã. Người đăng tải là ông Montree Phiwphong, trưởng thôn Udomsap, người nhiều năm tham gia giám sát và xua đuổi voi nhằm bảo vệ khu dân cư.

Kèm video, ông Montree để lại lời nhắn cảnh báo người dân: "Hãy cẩn thận, đặc biệt là những nhóm đi săn nấm. Đêm qua, voi xếp hàng trở về rừng. Nếu may mắn bạn sẽ nhìn thấy chúng, còn không thì hãy chạy thật nhanh."

Mạng xã hội Thái Lan bất ngờ xôn xao khi một đoạn video ghi lại cảnh gần chục sinh vật khổng lồ lặng lẽ băng qua rừng. (Ảnh: Khaosod)

Phóng viên địa phương nhanh chóng liên hệ để xác minh. Ông Montree cho biết nhóm voi xuất hiện trong clip thực chất chỉ là một phần của đàn khoảng 140 cá thể đang được lực lượng phản ứng nhanh theo dõi trong nhiều tuần qua. Dưới sự chỉ đạo của ông Manoch Techatat, trưởng làng Hua Khao Thong, lực lượng kiểm lâm, dân phòng và tình nguyện viên đã căng mình túc trực suốt đêm để ngăn đàn voi rời khỏi rừng.

Cảnh báo khẩn cấp với người hái nấm trong đêm

Dù đã lập chốt kiểm soát, một số con voi vẫn vượt qua vòng ngăn chặn, tiến vào khu vực nương rẫy tìm thức ăn. Điều này buộc chính quyền địa phương phải phát đi cảnh báo khẩn, nhắc nhở người dân, đặc biệt là những người đi hái nấm cần hạn chế vào rừng vào thời điểm thiếu sáng.

Vườn Quốc gia Thap Lan thực tế đã ban hành lệnh cấm vào rừng tìm nấm buổi tối từ trước đó. Hàng trăm con voi hoang dã có xu hướng rời sâu khỏi rừng khi trời tối để tìm kiếm nông sản, nhất là ngô, tại các rẫy nằm sát ranh giới rừng. Việc người dân vào rừng ban đêm không chỉ quá nguy hiểm mà còn gây cản trở lực lượng kiểm lâm trong quá trình dẫn hướng voi trở lại rừng.

Sau gần ba tuần canh gác liên tục, nhiều cán bộ và tình nguyện viên đã có dấu hiệu kiệt sức. Trong khi đó, số lượng voi tiếp tục tăng và phạm vi di chuyển của đàn mở rộng không ngừng. Nhiều cá thể đã phá rào và tràn vào ruộng ngô, gây thiệt hại nặng cho người dân. Lo sợ mất trắng, nhiều hộ buộc phải thu hoạch sớm dù giá thấp hơn bình thường. "Còn hơn để chúng ăn hết trong vài phút", một người dân cho biết.

Dù đã lập chốt kiểm soát, một số con voi vẫn vượt qua vòng ngăn chặn, tiến vào khu vực nương rẫy tìm thức ăn. (Ảnh: Khaosod)

Trước diễn biến phức tạp, người dân các làng giáp rừng phải tự tổ chức lực lượng bảo vệ, dựng chòi canh và thay phiên trực đêm nhằm kịp thời xua đuổi voi khi chúng tiến gần khu dân cư. Thống kê đêm 23/11 ghi nhận số lượng voi lên tới 140 con là con số cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Huy động nhiều lực lượng để lùa đàn voi trở lại rừng

Để ứng phó, Vườn Quốc gia Thap Lan đã phối hợp với các cơ quan trung ương, lực lượng kiểm lâm và đội cứu hộ Hook 31 Nakhon Ratchasima. Tất cả cùng tham gia giám sát, dẫn hướng và xua đuổi đàn voi trở lại rừng cho đến sáng 24/11.

Dù vậy, những cánh đồng ngô ở các vùng giáp rừng vẫn tiếp tục bị xâm phạm. Sự việc tái diễn hằng đêm khiến người dân sống trong tâm trạng lo lắng, trong khi nguy cơ xung đột người và voi chưa có dấu hiệu giảm.

Vụ việc lần này một lần nữa cho thấy áp lực ngày càng lớn trong công tác quản lý voi hoang dã tại Thái Lan, khi đàn voi ngày càng đông, phạm vi sinh sống mở rộng và ranh giới giữa rừng và khu dân cư trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Theo Vườn Quốc gia Thap Lan, Khaosod