Hơn 100 linh kiện trong bản lề iPhone Duo, Apple phải dùng AI và máy in 3D để thiết kế và chế tạo

Sự phức tạp trong thiết kế và chế tạo bản lề của chiếc iPhone màn hình gập này là lý do vì sao chỉ có khoảng vài trăm sản phẩm được lắp ráp mỗi ngày.

Với một bộ phận luôn phải chịu áp lực gập mở cường độ cao như bản lề của điện thoại màn hình gập, không khó hiểu vì sao đây luôn là một trong những bộ phận được thiết kế tỉ mỉ và chế tạo phức tạp nhất của dòng sản phẩm này.

Đối với iPhone Duo, Apple được cho đã huy động hàng loạt công nghệ mới, bao gồm cả AI, công nghệ in 3D và laser quét để không chỉ thiết kế, mà còn chế tạo và căn chỉnh bản lề với độ chính xác cực cao.

Mỗi bản lề chứa hơn 100 linh kiện siêu nhỏ, trong đó có nhiều chi tiết được chế tạo với sai số chỉ vài micromet. Đây là một trong những lý do Apple phải sử dụng các công nghệ sản xuất đặc biệt thay vì chỉ dựa vào phương pháp gia công truyền thống.

Theo tiết lộ trong sự kiện của ông Johny Srouji – Giám đốc phụ trách mảng phần cứng của công ty, điểm đáng chú ý nằm ở cách Apple kết hợp nhiều công nghệ trong cùng một quy trình. AI được sử dụng để phân tích và tìm ra cách ghép từng bản lề với phần vỏ phù hợp nhất, giúp đạt độ căn chỉnh chính xác giữa các bộ phận.

Sau khi được lắp ráp, từng bản lề tiếp tục được laser quét cấu trúc bề mặt bằng công nghệ confocal. Hệ thống này có thể phát hiện những sai lệch rất nhỏ trên bề mặt linh kiện mà mắt thường không thể nhận thấy.

Dữ liệu từ quá trình quét sau đó được sử dụng để điều chỉnh tiếp. Một máy in 3D sẽ in thêm tới 25 lớp vật liệu photopolymer siêu nhỏ lên những vị trí cần thiết nhằm xử lý các gợn hoặc sai lệch còn lại trên bề mặt.

Nói cách khác, thay vì sản xuất tất cả bản lề hoàn toàn giống nhau rồi lắp vào bất kỳ chiếc iPhone Duo nào, quy trình này cho phép Apple đo đạc và điều chỉnh từng bộ phận theo đặc điểm thực tế của nó.

Cách làm này đặc biệt quan trọng với smartphone màn hình gập, bởi bản lề phải hoạt động chính xác trong một cơ cấu có nhiều bộ phận chuyển động. Chỉ một sai lệch rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cách thiết bị đóng mở hoặc độ phẳng của màn hình khi mở ra.

Việc Apple sử dụng AI và in 3D ở đây vì thế không đơn thuần là đưa một công nghệ mới vào dây chuyền sản xuất. AI giúp xử lý lượng dữ liệu lớn để xác định cách ghép và căn chỉnh phù hợp, trong khi laser cung cấp dữ liệu chính xác về từng bề mặt và máy in 3D có thể tạo ra những lớp vật liệu cực nhỏ để bù đắp sai lệch.

Toàn bộ quá trình chế tạo và lắp ráp tỉ mỉ dành cho chiếc bản lề này có lẽ là lời giải thích cho việc tại sao chỉ có khoảng vài trăm chiếc iPhone Duo được ra lò mỗi ngày.

Với smartphone thông thường, người dùng gần như không bao giờ nhìn thấy những công nghệ này. Nhưng với một thiết bị có thể gập lại hàng nghìn lần, chính những chi tiết nằm sâu bên trong bản lề mới là nơi Apple phải giải quyết những bài toán kỹ thuật khó nhất.