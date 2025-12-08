Hơn 10 ngày nữa, dự án cung cấp 9-10 tỷ kWh điện/năm của Việt Nam chính thức về đích

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (Quảng Trạch I), một trong những công trình nguồn điện trọng điểm quốc gia, đang bước vào giai đoạn nước rút với tốc độ "thần tốc", hướng tới mốc hòa lưới Tổ máy số 1 vào ngày 19/12/2025. Với tổng tiến độ đạt mức 97% và hơn 18 triệu giờ công lao động an toàn, dự án đang hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những nhà máy nhiệt điện than hoàn thành nhanh, an toàn và đồng bộ nhất của EVN trong những năm gần đây.

Theo Ban Quản lý Dự án Điện 2 (EVNPMB2), việc đốt dầu lần đầu cho lò hơi Tổ máy số 1 đã được thực hiện thành công vào tháng 8 vừa qua, đánh dấu một bước ngoặt then chốt, chính thức chuyển dự án sang giai đoạn chạy thử đồng bộ. Hầu hết các hệ thống phụ trợ quan trọng—từ xử lý nước, khí nén, dầu bôi trơn đến hệ thống làm mát—đều đã được chạy thử ổn định.

Giai đoạn quan trọng tiếp theo, như ông Đỗ Thành Tài, Giám đốc EVNPMB2, cho biết, là việc thông thổi đường ống, vệ sinh hóa chất và kiểm tra áp lực. Đây là các bước kỹ thuật bắt buộc để loại bỏ tạp chất, đảm bảo an toàn kỹ thuật tuyệt đối cho thiết bị trước khi hòa lưới. Các công đoạn này đang được triển khai đồng bộ, dưới sự giám sát chặt chẽ của tổng thầu và tư vấn quốc tế.

Dù phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa kéo dài và nắng nóng gay gắt, đội ngũ kỹ sư và công nhân trên công trường đã làm việc với tinh thần quyết tâm cao độ. Giai đoạn cao điểm, số nhân lực trên công trường vượt 4.000 người/ngày và hiện tại luôn duy trì khoảng 3.000 người.

Các nhà thầu nội địa, tiêu biểu là Lilama 10 và Lilama 18, đảm nhận khối lượng lớn công tác cơ khí và lắp đặt, khẳng định vai trò chủ lực của doanh nghiệp Việt Nam. Ông Phạm Thể Thao, Chỉ huy trưởng công trường Lilama 18, chia sẻ đã hoàn thành hơn 88% khối lượng thi công, tương đương gần 68.000 tấn thiết bị. Để đảm bảo tiến độ, các tổ đội đã tổ chức làm việc xuyên ca, 3 ca liên tục, bố trí lán trại ngay tại công trường, khắc phục mọi khó khăn từ thời tiết, mặt bằng đến sự không đồng bộ của vật tư.

Toàn cảnh Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch. Nguồn ảnh: EVN

Công nghệ siêu tới hạn (USC)

Quảng Trạch I là một bước tiến công nghệ của ngành nhiệt điện Việt Nam khi áp dụng công nghệ Siêu tới hạn (Ultra-Supercritical - USC) hiện đại nhất hiện nay.

Hiệu suất cao: Lò hơi vận hành ở điều kiện áp suất và nhiệt độ rất cao, giúp nâng cao hiệu suất chuyển hóa năng lượng, giảm lượng than tiêu thụ xuống khoảng 280g/kWh.

Thân thiện môi trường: Công nghệ USC giúp giảm đáng kể lượng phát thải CO₂, SOx, NOx. Nhà máy được trang bị đồng bộ các hệ thống xử lý môi trường tiên tiến:

Hệ thống khử lưu huỳnh FGD (bằng nước biển, thay vì đá vôi truyền thống).

Hệ thống giảm phát thải NOx.

Lọc bụi tĩnh điện ESP hiệu suất cao.

Công nghệ giám sát khí thải tự động CEMS.

Khí thải trước khi ra ống khói đạt tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt, tiệm cận các chuẩn tiên tiến trên thế giới. Đáng chú ý, thiết kế của nhà máy còn tính toán đến khả năng chuyển đổi nhiên liệu sang sinh khối hoặc amoniac trong tương lai, phù hợp với lộ trình Net Zero 2050 của Việt Nam.

Với tổng công suất 1.403 MW (2 tổ máy) và tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng, Quảng Trạch I dự kiến cung cấp khoảng 9-10 tỷ kWh điện/năm.

Khi đi vào vận hành, dự án sẽ bổ sung nguồn điện nền quan trọng, tạo thế cân bằng cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là cho khu vực miền Trung, nơi đang thiếu hụt công suất lớn, đồng thời giảm tải cho hệ thống truyền tải Bắc – Trung.

Với mục tiêu hòa lưới Tổ máy 1 vào ngày 19/12/2025 và phát điện thương mại vào tháng 5/2026, Quảng Trạch I đang thể hiện quyết tâm và năng lực vượt trội, không chỉ về tiến độ mà còn về chất lượng và công nghệ.