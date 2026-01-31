Hơn 10 năm trước chi 373 triệu đồng mua hơn 10 cây vàng bị chê cười, đến nay bà cụ 74 tuổi lãi gấp 2,5 lần: “Cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu rồi”

Nhân vật chính trong câu chuyện là bà Lưu, người vốn thích tích trữ vàng từ nhiều năm trước. Theo Sohu, vào năm 2015, bà đã lặng lẽ tới ngân hàng mua 400 gram vàng miếng (hơn 10 cây vàng) với tổng giá trị 100.000 NDT (hơn 373 triệu đồng). Lúc đó, giá vàng khoảng 245 NDT/g (hơn 914.000 đồng). Nhờ chính sách khuyến mại thời điểm đó, bà còn được tặng thêm 8 gram.

Tuy nhiên, quyết định này của bà gần như không nhận được sự ủng hộ từ bất kỳ ai xung quanh. Người thân và bạn bè của bà Lưu cho rằng số tiền ấy đem gửi ngân hàng vừa an toàn vừa có lãi, còn mua vàng rồi cất trong nhà là việc làm khó hiểu và tiềm ẩn rủi ro. Điều khiến bà Lưu buồn lòng nhất là chồng bà cũng không đồng tình với cách đầu tư đó. Chỉ vì chuyện mua vàng, hai vợ chồng bà Lưu đã nhiều lần tranh cãi, không khí gia đình trở nên căng thẳng trong một thời gian dài.

Trước những ý kiến trái chiều, bà Lưu không biện minh hay cố thuyết phục người khác. Bà cho biết, quyết định mua vàng đơn giản xuất phát từ sở thích cá nhân và một niềm tin mang tính lâu dài, chứ không phải chạy theo phong trào đầu tư hay kỳ vọng “đánh nhanh thắng nhanh”. Sau khi mua, bà cẩn thận cất giữ toàn bộ số vàng và gần như không động tới.

Hơn 10 năm qua, bối cảnh kinh tế thế giới liên tục biến động, giá vàng Trung Quốc cũng trải qua nhiều đợt lên xuống. Tuy vậy, nếu nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn âm thầm đi theo xu hướng tăng dài hạn. Cùng với thời gian, những lời bàn tán, nghi ngờ xung quanh quyết định của bà Lưu cũng dần lắng xuống.

Chỉ đến gần đây, khi thông tin giá vàng tăng mạnh xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông, nhiều người mới chợt nhớ tới khoản vàng mà bà Lưu từng mua. Tính đến thời điểm hiện tại, với mức giá đã vượt 600 NDT/gram (hơn 2,2 triệu đồng), hơn 400 gram vàng của bà Lưu hiện có giá trị trên 250.000 NDT (hơn 933 triệu đồng) – cao gấp 2,5 lần so với số tiền bỏ ra ban đầu.

Sự thay đổi về giá trị tài sản cũng kéo theo sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của những người xung quanh. Những người từng không hiểu hoặc phản đối bà Lưu năm xưa nay chuyển sang bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ. Ngay cả chồng bà Lưu cũng trở nên mềm mỏng hơn khi nhắc lại câu chuyện cũ.

Về phần mình, bà Lưu đón nhận tất cả với tâm thế khá bình thản. Thỉnh thoảng, bà chỉ mỉm cười và nói vui rằng: “Cuối cùng thì cũng có thể ‘ngẩng cao đầu rồi’”.

Nhìn lại thời điểm bà Lưu mua vàng, nhiều ý kiến cho rằng giá vàng khi đó thực sự đang ở vùng thấp. Tuy nhiên, điều đáng nói là không phải ai cũng đủ can đảm để dồn một khoản tiền lớn vào vàng trong bối cảnh thị trường còn nhiều tranh cãi. Thực tế cho thấy, phần lớn nhà đầu tư cá nhân thường chỉ tiếc nuối khi giá đã tăng cao vì trước đó không mua, còn khi giá giảm thì lại tự trấn an rằng mình may mắn vì chưa tham gia. Việc nhìn lại và đánh giá bằng góc nhìn “sau khi sự việc đã rồi” luôn là điều dễ dàng nhất.

Một số cư dân mạng Trung Quốc nhận xét, điều khó nhất trong đầu tư không nằm ở việc mua vào, mà nằm ở khả năng nắm giữ trong thời gian dài. Khi giá vàng tăng lên 300–400 NDT/gram, nhiều người đã bắt đầu tính toán chốt lời; lên 500–600 NDT thì không ít người muốn bán sớm để “an toàn hóa” lợi nhuận. Chỉ cần thị trường điều chỉnh một lần, tâm lý dao động là điều khó tránh khỏi.

Câu chuyện của bà Lưu cho thấy, việc nắm giữ tài sản trong dài hạn đôi khi không đến từ những phân tích phức tạp hay dự báo cao siêu, mà từ chính tâm thế ngay từ đầu: không coi đó là khoản tiền kiếm nhanh, không bị cuốn theo biến động ngắn hạn. Khi không đặt nặng việc “lãi bao nhiêu mỗi ngày”, người nắm giữ lại có nhiều cơ hội hơn để đi cùng tài sản đến cuối chặng đường.

(Theo Sohu)






