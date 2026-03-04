Hơn 10% đội tàu container toàn cầu bị kẹt ở eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, là tuyến trung chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Ảnh: FMT.

Khi những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hoạt động vận tải biển cũng đang tiếp tục chịu những gián đoạn và thiệt hại đáng kể.

Theo đánh giá của hãng vận tải Ocean Network Express, có tới khoảng 10% đội tàu vận tải container toàn cầu đang bị ùn ứ ở 2 bờ eo biển Hormuz, kéo theo nguy cơ đình trệ tại nhiều cảng hàng hóa lớn ở châu Âu và châu Á. Dữ liệu vận tải biển trước đó ghi nhận ít nhất 150 tàu chở hàng, gồm nhiều tàu chở dầu và khí LNG đã thả neo tại eo biển Hormuz và vùng biển lân cận.

Tình trạng gián đoạn và lo ngại các vụ tấn công cũng khiến giá cước vận tải tăng mạnh, với giá thuê các siêu tàu chở dầu từ Trung Đông đến Trung Quốc vọt lên mức kỷ lục mới hơn 423 nghìn USD/ngày - tức là gần gấp đôi so với cuối tuần trước.

Giá thuê tàu chở khí đốt vượt ngưỡng 200.000 USD/ngày

Trong bối cảnh xung đột với Iran bắt đầu lan rộng ra toàn khu vực, giá thuê tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cũng đã ghi nhận mức tăng đột biến. Các chủ tàu và môi giới hiện đang chào giá hơn 200.000 USD/ngày cho các tàu vận chuyển LNG tại lưu vực Đại Tây Dương. Con số này cao gấp khoảng hai lần so với mức giá họ rao chỉ chưa đầy một ngày trước đó. Thậm chí, mức giá chào thuê hiện tại cao gấp ít nhất ba lần so với mức định giá gần nhất của công ty vận tải Spark Commodities, vốn chỉ ở mức 61.500 USD/ngày vào đầu ngày 2/3.

Nguyên nhân dẫn đến sự tăng vọt về chi phí vận tải được xác định là do Qatar đã tạm dừng sản xuất LNG khi các cuộc giao tranh có dấu hiệu lan rộng. Dù giá chào thuê đang ở mức rất cao, song các nguồn tin cho biết hiện vẫn chưa ghi nhận giao dịch thực tế nào được chốt ở mức giá này do tính chất nhạy cảm và bảo mật của thông tin thị trường.

Đánh giá về triển vọng thị trường, công ty tư vấn Precision LNG Consulting LLC nhận định rằng giá thuê tàu thực tế trên các hợp đồng khó có thể duy trì đà tăng phi mã, trừ khi tình trạng cắt giảm sản xuất tại các điểm trọng yếu như Qatar hay Abu Dhabi kéo dài. Bên cạnh đó, công ty cũng lưu ý rằng quãng đường vận tải từ Mỹ sang châu Á dài hơn cũng có thể là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng chi phí vận tải trong thời gian tới.

Lưu thông vận tải biển trong khu vực Trung Đông đang biến động mạnh khi giới đầu tư và các đơn vị vận hành theo dõi sát sao những diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột tại Trung Đông, vốn đang đe dọa trực tiếp đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.