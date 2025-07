Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão nằm trong số những con giáp "trông thế, tưởng thế mà không phải thế". Đa phần họ có vẻ bề ngoài nhẹ nhàng, thậm chí có hơi yếu đuối, nhưng bên trong họ lại sở hữu nội lực rất lớn. Một khi đã làm gì, tuổi Mão đều sẽ kiên trì và nỗ lực hết sức và chính điều này sẽ đem đến thành công rực rỡ cho họ.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Tháng 6 âm, tuổi Mão nằm trong số những con giáp may mắn bậc nhất, có quý nhân soi đường chỉ lối, nhiều cơ hội kiếm tiền nên cuộc sống lúc nào cũng dư dả, sung túc. Tử vi học có nói, sau tháng 6 nhuận, đến tháng 7 âm, vận đỏ của con giáp này sẽ vẫn còn tiếp tục, đã giàu lại càng giàu hơn. Cụ thể, tháng 7 âm bình an, mọi sự hòa hợp, những kế hoạch mà tuổi Mão đặt ra đều sẽ trở thành hiện thực. Có thể nói, đây là thời điểm may mắn thứ 2 trong năm Ất Tỵ mà họ phải nỗ lực tận dụng.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp luôn tỏa ra khí chất của sự mạnh mẽ, thông minh và vô cùng độc lập. Không sợ khó, không sợ khổ, tuổi Dần dường như lúc nào cũng tràn đầy tự tin để nắm lấy những cơ hội đến với mình. Đây cũng chính là những yếu tố giúp con giáp tuổi Dần một khi đã nỗ lực thì thường sẽ thành công lớn và có cuộc sống giàu sang, đủ đầy.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Nếu như tháng 6 âm là thời điểm tuổi Dần "hái ra tiền", thì khi tháng 7 âm bắt đầu, họ lại cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, thời điểm này, tuổi Dần sẽ khó có được những cơ hội làm ăn tốt như trong tháng 6 âm. Vì thế, họ được khuyên không nên nóng vội mà hỏng việc. Trước khi định làm gì, hãy nghiên cứu thật kỹ để tránh rủi ro. Ngoài ra, con giáp này cũng cần chăm sóc sức khỏe thật tốt.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp được đánh giá cao bởi trí tuệ thông thái, sự quyết đoán, sắc sảo hiếm thấy. Con giáp này đặc biệt giỏi trong việc quản lý tài chính và sắp xếp cuộc sống nên luôn đủ đầy, dư dả. Trong công việc, với tư duy đỉnh cao, tuổi Dậu dễ gặt hái được những thành tựu nổi bật, được nhiều người ngưỡng mộ.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội.

Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp và đặc biệt là sẽ có quý nhân trợ giúp vào những thời khắc quan trọng. Được những sao tốt này hỗ trợ, con giáp tuổi Dậu làm gì cũng sẽ hanh thông, sự nghiệp thăng hoa, khả năng tài chính ngày càng được cải thiện.

Nếu như tháng 6 âm là thời điểm tương đối ổn định của tuổi Dậu, thì chỉ hơn 1 tháng nữa, khi tháng 7 âm bắt đầu, con giáp này lại cần thận trọng nhiều hơn. Tử vi học có nói, tháng 7 âm là thời điểm hung cát đan xen, nếu biết nắm bắt cơ hội, họ sẽ vẫn tìm ra những đường hướng phát triển và thu về thành quả. Tuy nhiên, tuổi Dậu cũng cần chú ý trong giao tiếp, tránh gây chuyện thị phi kẻo ảnh hưởng đến tài lộc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.