Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp luôn được đánh giá cao bởi tư duy sáng láng, nhanh nhạy với thời cuộc nên biết nắm bắt rất nhanh các xu hướng mới. Với sự lanh lợi này, tuổi Tý luôn đi trước người khác một bước và dễ gặt hái thành công rực rỡ. Rất giỏi quan sát và phân tích, con giáp này còn biết cách tránh được những rủi ro. Điều đó giúp con giáp tuổi Tý luôn biết bảo toàn tài sản của mình, đem đến cuộc sống đủ đầy, thịnh vượng cho gia đình.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, càng về cuối năm lại càng thành công và đủ đầy.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Sau tháng 10 âm nhiều thử thách, tuổi Tý sẽ là con giáp chia tay vận xui, lội ngược dòng viên mãn vào tháng 12 âm sắp tới. Tử vi học có nói, chỉ hơn 1 tháng nữa, khi tháng 12 âm gõ cửa, tuổi Tý sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim nhất trong năm Ất Tỵ. Được lục hợp chiếu rọi, con giáp này sẽ có quý nhân hỗ trợ, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ. Thu nhập không ngừng tăng lên từ công việc chính và nghề tay trái, tuổi Tý sẽ còn có thể đón nhận tài lộc bất ngờ. Những may mắn này sẽ đảm bảo cho họ có một tháng chốt hạ năm Ất Tỵ trong sự thịnh vượng, viên mãn.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là một trong những con giáp thông minh, nhanh nhẹn, sở hữu nguồn năng lượng tích cực. Chính sự tươi vui và lạc quan đó đã giúp họ tạo ra ấn tượng tốt, từ đó thu hút vận may cho họ. Con giáp này cũng rất đa tài, thích hợp với nhiều ngành nghề và mở ra cơ hội thành công cho họ trong xã hội. Đây chính những ưu điểm giúp tuổi Tỵ đạt được thành công, sở hữu cuộc sống giàu có, đủ đầy.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Cũng giống như tuổi Tý, tuổi Tỵ vừa mới trải qua tháng 10 âm với khá nhiều sóng gió. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tháng nữa, khi tháng 12 âm gõ cửa, tuổi Tỵ sẽ gặp thời đổi vận, công việc đều dễ được như ý. Tử vi học có nói, tháng 12 âm, họ sẽ là con giáp viên mãn bậc nhất khi vừa có sự nghiệp thăng hoa, tài lộc như ý, vừa có cuộc sống tình cảm hòa hợp, hạnh phúc. Tóm lại, khép lại năm Ất Tỵ, tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp giàu có, viên mãn hiếm thấy.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần luôn nằm trong số những con giáp được đánh giá cao bởi trí thông minh, sự khôn ngoan, sắc sảo, độc lập và bản lĩnh. Với sự mạnh mẽ và quyết liệt của mình, chỉ cần chọn đúng mục tiêu và nỗ lực hết sức là tuổi Dần có thể tạo ra những bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Đây cũng là lý do con giáp tuổi Dần một khi đã quyết tâm thì sẽ gặt hái những thành công rực rỡ, có cuộc sống giàu có ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Nếu như tuổi Tý và tuổi Tỵ sẽ có một tháng 12 âm rất đáng mong chờ ở phía trước thì tuổi Dần lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 12 âm, để bảo toàn tài lộc, tuổi Dần cần có kế hoạch chi tiêu và đầu tư hợp lý, nói không với đầu tư rủi ro. Ngoài ra, để tránh thất thoát tài chính, con giáp này cũng cần đề phòng bạn xấu, tốt nhất không nên cho vay tràn lan.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.