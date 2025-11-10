HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
House n Home
Hơn 1 tháng, Công an TP HCM vẫn đang tìm người nhà thi thể có xăm hình đầu rồng

Anh Vũ |

Thi thể nam trôi trên sông Sài Gòn được xác định có xăm hình đầu rồng phủ kín ngực và bụng.

Ngày 10-11, Công an TP HCM cho biết hơn 1 tháng nay, lực lượng chức năng vẫn đang tìm người thân thi thể nam có xăm hình đầu rồng được phát hiện trôi sông Sài Gòn.

Hơn 1 tháng, Công an TP HCM vẫn đang tìm người nhà thi thể có xăm hình đầu rồng- Ảnh 1.

Thi thể nam có xăm hình đầu rồng phủ kín ngực và bụng.

Vào sáng 5-10, người dân tập thể dục với địa chỉ 88 Cây Bàng, khu phố 38, phường An Khánh - khu vực Công viên bờ sông Sài Gòn thì nghe mùi hôi thối. Họ đi kiểm tra thì thấy một thi thể nam đang trôi nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường An Khánh phối hợp Công an phường An Khánh có mặt, trục vớt thi thể để phục vụ điều tra.

Song, thời điểm vớt, người này không có giấy tờ tùy thân. Bước đầu xác định cao khoảng 1,65m, khoảng 25-35 tuổi, có xăm hình đầu rồng phủ kín ngực và bụng.

Công an TP HCM thông báo nếu người dân biết thông tin, lai lịch hoặc là người nhà của nạn nhân hãy thông báo đến Công an TP HCM tại địa chỉ số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú để phục vụ công tác xác minh.

